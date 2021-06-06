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مصرع 16 شخصًا في سريلانكا من جراء فيضانات وانهيارات أرضية وسيول

الأمطار أجبرت 270 ألف شخص على إخلاء منازلهم بعدما غمرتها المياه

لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم من جراء فيضانات وسيول وحلية نجمت عن هطول أمطار موسمية اليوم الأحد، في سريلانكا، وأجبرت 270 ألف شخص على إخلاء منازلهم التي غمرتها المياه.

وتفصيلاً، أفاد مركز إدارة الكوارث في سريلانكا، بأن غالبية ضحايا الانهيارات الأرضية قضوا تحت الأنقاض، وجرى نشر قوات الأمن السريلانكية في ولايات عدة للمساعدة في عمليات إجلاء القرويين المنكوبين.

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مصرع 16 شخصًا في سريلانكا من جراء فيضانات وانهيارات أرضية وسيول
سبق

لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم من جراء فيضانات وسيول وحلية نجمت عن هطول أمطار موسمية اليوم الأحد، في سريلانكا، وأجبرت 270 ألف شخص على إخلاء منازلهم التي غمرتها المياه.

وتفصيلاً، أفاد مركز إدارة الكوارث في سريلانكا، بأن غالبية ضحايا الانهيارات الأرضية قضوا تحت الأنقاض، وجرى نشر قوات الأمن السريلانكية في ولايات عدة للمساعدة في عمليات إجلاء القرويين المنكوبين.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
11:29 PM

مصرع 16 شخصًا في سريلانكا من جراء فيضانات وانهيارات أرضية وسيول

الأمطار أجبرت 270 ألف شخص على إخلاء منازلهم بعدما غمرتها المياه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم من جراء فيضانات وسيول وحلية نجمت عن هطول أمطار موسمية اليوم الأحد، في سريلانكا، وأجبرت 270 ألف شخص على إخلاء منازلهم التي غمرتها المياه.

وتفصيلاً، أفاد مركز إدارة الكوارث في سريلانكا، بأن غالبية ضحايا الانهيارات الأرضية قضوا تحت الأنقاض، وجرى نشر قوات الأمن السريلانكية في ولايات عدة للمساعدة في عمليات إجلاء القرويين المنكوبين.

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