المقاتلات السعودية والأمريكية ترافق قاذفتين أمريكيتين من نوع (بي-1)

خلال عبورها أجواء البحر الأحمر

رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (ف-15 إس أي) و (ف-15 سي)، والمقاتلات الأمريكية من نوع (ف-16) اليوم، قاذفتين أمريكيتين من نوع (بي-1)، خلال عبورهما أجواء البحر الأحمر، وذلك استمراراً للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.