استقالة وزير الصحة الأردني بعد حادث مستشفى السلط

رئيس الحكومة طالب النيابة العامة بفتح تحقيق بالواقعة

وضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، استقالته أمام رئيس الوزراء، على خلفية حادث انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى "كورونا".

وكانت مصادر طبية قد كشفت عن وقوع عدد من الوفيات بسبب انقطاع الأوكسجين عن المستشفى، ووصول عدد الضحايا إلى ثمانية؛ وفق وكالة "عمون".

وطلب رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، من النيابة العامة فتح تحقيق بالحادث.

وشدّد على ضرورة أن يتحمل كلُّ مَن تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.