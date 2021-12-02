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السفارة السعودية في ألبانيا تدعو المواطنين لمغادرة البلاد قبل نهاية الشهر الجاري

تماشياً مع قرار الحكومة الألبانية.. ومن يرغب البقاء يلزمه الحصول على تأشيرة

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في تيرانا المواطنين المتواجدين في ألبانيا مغادرة أراضيها في 2021/12/31م، ما لم يكن لديهم تأشيرة سارية وفق الضوابط والقرارات الألبانية، أو التقدم بطلب تأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة.

وتفصيلاً، أوضحت "السفارة" عبر حسابها على "تويتر" أنه في ما يخص القرار الصادر من مجلس الوزراء الألباني والذي ينص على أنه يحق للمواطنين السعوديين القادمين من المملكة العربية السعودية الدخول إلى جمهورية ألبانيا بدون تأشيرة مسبقة، وذلك في الفترة من 1 أبريل 2021م إلى 31 ديسمبر 2021م، وبناء على هذا القرار، فإنه يجب على المواطنين ضمان الدخول والخروج من أراضي جمهورية ألبانيا خلال الفترة المذكورة أعلاه.

وأضافت أنه في حالة رغبة المواطنين السعوديين البقاء في أراضي الجمهورية الألبانية بعد تاريخ 31 ديسمبر 2021م، فعليهم الالتزام بالتشريع الخاص بالأجانب في جمهورية ألبانيا، وذلك بتقديم طلب تأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة.

ونبهت إلى أنه في حال عدم التزام المواطنين بتقديم طلب التأشيرة قبل التاريخ المحدد أعلاه، وتجاوزهم لفترة الإقامة النظامية في الجمهورية الألبانية، فإنهم يخضعون للمادة رقم (141) من قانون الأجانب رقم (779 2021)، والتي تنص على أن (يعاقب الأجنبي المخالف لشروط الإقامة المحددة، والمغادرة طوعاً قبل أن تأمر سلطات الحدود والهجرة بإبعاده بغرامة قدرها (50,000 خمسون ألف ليك ألباني)، وإذا تجاوزت فترة الإقامة غير المسموح بها أكثر من شهر فيتم دفع غرامة قدرها (100,000 مائة ألف ليك ألباني).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية في ألبانيا تدعو المواطنين لمغادرة البلاد قبل نهاية الشهر الجاري
سبق

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في تيرانا المواطنين المتواجدين في ألبانيا مغادرة أراضيها في 2021/12/31م، ما لم يكن لديهم تأشيرة سارية وفق الضوابط والقرارات الألبانية، أو التقدم بطلب تأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة.

وتفصيلاً، أوضحت "السفارة" عبر حسابها على "تويتر" أنه في ما يخص القرار الصادر من مجلس الوزراء الألباني والذي ينص على أنه يحق للمواطنين السعوديين القادمين من المملكة العربية السعودية الدخول إلى جمهورية ألبانيا بدون تأشيرة مسبقة، وذلك في الفترة من 1 أبريل 2021م إلى 31 ديسمبر 2021م، وبناء على هذا القرار، فإنه يجب على المواطنين ضمان الدخول والخروج من أراضي جمهورية ألبانيا خلال الفترة المذكورة أعلاه.

وأضافت أنه في حالة رغبة المواطنين السعوديين البقاء في أراضي الجمهورية الألبانية بعد تاريخ 31 ديسمبر 2021م، فعليهم الالتزام بالتشريع الخاص بالأجانب في جمهورية ألبانيا، وذلك بتقديم طلب تأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة.

ونبهت إلى أنه في حال عدم التزام المواطنين بتقديم طلب التأشيرة قبل التاريخ المحدد أعلاه، وتجاوزهم لفترة الإقامة النظامية في الجمهورية الألبانية، فإنهم يخضعون للمادة رقم (141) من قانون الأجانب رقم (779 2021)، والتي تنص على أن (يعاقب الأجنبي المخالف لشروط الإقامة المحددة، والمغادرة طوعاً قبل أن تأمر سلطات الحدود والهجرة بإبعاده بغرامة قدرها (50,000 خمسون ألف ليك ألباني)، وإذا تجاوزت فترة الإقامة غير المسموح بها أكثر من شهر فيتم دفع غرامة قدرها (100,000 مائة ألف ليك ألباني).

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
08:53 PM
اخر تعديل
03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
04:34 AM

السفارة السعودية في ألبانيا تدعو المواطنين لمغادرة البلاد قبل نهاية الشهر الجاري

تماشياً مع قرار الحكومة الألبانية.. ومن يرغب البقاء يلزمه الحصول على تأشيرة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
6
23,695

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في تيرانا المواطنين المتواجدين في ألبانيا مغادرة أراضيها في 2021/12/31م، ما لم يكن لديهم تأشيرة سارية وفق الضوابط والقرارات الألبانية، أو التقدم بطلب تأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة.

وتفصيلاً، أوضحت "السفارة" عبر حسابها على "تويتر" أنه في ما يخص القرار الصادر من مجلس الوزراء الألباني والذي ينص على أنه يحق للمواطنين السعوديين القادمين من المملكة العربية السعودية الدخول إلى جمهورية ألبانيا بدون تأشيرة مسبقة، وذلك في الفترة من 1 أبريل 2021م إلى 31 ديسمبر 2021م، وبناء على هذا القرار، فإنه يجب على المواطنين ضمان الدخول والخروج من أراضي جمهورية ألبانيا خلال الفترة المذكورة أعلاه.

وأضافت أنه في حالة رغبة المواطنين السعوديين البقاء في أراضي الجمهورية الألبانية بعد تاريخ 31 ديسمبر 2021م، فعليهم الالتزام بالتشريع الخاص بالأجانب في جمهورية ألبانيا، وذلك بتقديم طلب تأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة.

ونبهت إلى أنه في حال عدم التزام المواطنين بتقديم طلب التأشيرة قبل التاريخ المحدد أعلاه، وتجاوزهم لفترة الإقامة النظامية في الجمهورية الألبانية، فإنهم يخضعون للمادة رقم (141) من قانون الأجانب رقم (779 2021)، والتي تنص على أن (يعاقب الأجنبي المخالف لشروط الإقامة المحددة، والمغادرة طوعاً قبل أن تأمر سلطات الحدود والهجرة بإبعاده بغرامة قدرها (50,000 خمسون ألف ليك ألباني)، وإذا تجاوزت فترة الإقامة غير المسموح بها أكثر من شهر فيتم دفع غرامة قدرها (100,000 مائة ألف ليك ألباني).

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