8 مراكز للمتأخرين ولائحة انضباط.. عودة 200 ألف طالب للدراسة غداً بتبوك

يتجه أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، يوم غد الأحد، في مختلف مراحل التعليم العام بمدارس منطقة تبوك إلى أكثر من 1200 مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد 1441هـ، فيما أكملت إدارة التعليم بالمنطقة جميع استعداداتها للعام الدراسي الجديد من خلال إعداد خطة متكاملة تضمنت عدداً من البرامج المتخصصة، والوقوف على جاهزية جميع مدارس المنطقة "بنين - بنات". وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن خطة الإدارة شملت برامج منتظمة لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، واستهلال برامج متخصصة تتضمن تنفيذ الأسبوع التمهيدي الذي يستهدف الطلاب والطالبات المستجدين والمستجدات في الصف الأول الابتدائي لتهيئتهم ومساعدتهم على التكيف، مؤكداً على حرص قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات على تجهيز الجداول الدراسية، وتوزيع الحصص الدراسية وفق الخطط الإشرافية. ولفت "العمري" إلى أن جميع الإدارات المختصة ومكاتب التعليم في تبوك سلمت المقررات الدراسية لمدارس المنطقة ومحافظاتها وفق الجداول الخاصة بها، مشيراً إلى تنفيذ جولات إشرافية على مدارس مدن ومحافظات ومراكز المنطقة للاطمئنان على سير الاستعداد للدراسة منذ اليوم الأول، وتقديم ما تحتاجه المدارس من خدمات في المجالين الفني والمهني. وأوضح: "تم اعتماد ثمانية مراكز منذ أسبوع قبل انطلاقة الدراسة لمعالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتأخرين والمتأخرات عن التسجيل في المدارس بإشراف مشرفين ومشرفات متخصصين ومتخصصات في إدارتي الاختبارات والقبول (بنين - بنات) وتسهيلاً على أولياء أمور الطلاب والأمهات في المراجعة اليومية، وجاء اختيار مواقع المراكز وفق التوزيع الجغرافي للمدارس في الأحياء. وأشار إلى إعداد برامج إرشادية نوعية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والإشراف المباشر على كثافة وتوزيع الطلاب والطالبات في الفصول الدراسية، مع التأكيد على مراعاة الفروق الفردية خلال عملية التوزيع وتطبيق لائحة السلوك والمواظبة التي تعنى بالانضباط المدرسي منذ أول يوم دراسي، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات. ودعا "العمري" أولياء الأمور والأسر للتعاون مع إدارات المدارس بما يكفل عناية متكاملة بأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، متمنيًا للجميع عامًا دراسيَّا مميزًا وحافلاً بالإنجازات في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا من دعم وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- منوهاً بما يحظى به تعليم منطقة تبوك من اهتمام ومتابعة من أمير منطقة تبوك وتوجيهات وزير التعليم.

8 مراكز للمتأخرين ولائحة انضباط.. عودة 200 ألف طالب للدراسة غداً بتبوك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-31 يتجه أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، يوم غد الأحد، في مختلف مراحل التعليم العام بمدارس منطقة تبوك إلى أكثر من 1200 مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد 1441هـ، فيما أكملت إدارة التعليم بالمنطقة جميع استعداداتها للعام الدراسي الجديد من خلال إعداد خطة متكاملة تضمنت عدداً من البرامج المتخصصة، والوقوف على جاهزية جميع مدارس المنطقة "بنين - بنات".

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن خطة الإدارة شملت برامج منتظمة لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، واستهلال برامج متخصصة تتضمن تنفيذ الأسبوع التمهيدي الذي يستهدف الطلاب والطالبات المستجدين والمستجدات في الصف الأول الابتدائي لتهيئتهم ومساعدتهم على التكيف، مؤكداً على حرص قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات على تجهيز الجداول الدراسية، وتوزيع الحصص الدراسية وفق الخطط الإشرافية.

ولفت "العمري" إلى أن جميع الإدارات المختصة ومكاتب التعليم في تبوك سلمت المقررات الدراسية لمدارس المنطقة ومحافظاتها وفق الجداول الخاصة بها، مشيراً إلى تنفيذ جولات إشرافية على مدارس مدن ومحافظات ومراكز المنطقة للاطمئنان على سير الاستعداد للدراسة منذ اليوم الأول، وتقديم ما تحتاجه المدارس من خدمات في المجالين الفني والمهني.

وأوضح: "تم اعتماد ثمانية مراكز منذ أسبوع قبل انطلاقة الدراسة لمعالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتأخرين والمتأخرات عن التسجيل في المدارس بإشراف مشرفين ومشرفات متخصصين ومتخصصات في إدارتي الاختبارات والقبول (بنين - بنات) وتسهيلاً على أولياء أمور الطلاب والأمهات في المراجعة اليومية، وجاء اختيار مواقع المراكز وفق التوزيع الجغرافي للمدارس في الأحياء.

وأشار إلى إعداد برامج إرشادية نوعية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والإشراف المباشر على كثافة وتوزيع الطلاب والطالبات في الفصول الدراسية، مع التأكيد على مراعاة الفروق الفردية خلال عملية التوزيع وتطبيق لائحة السلوك والمواظبة التي تعنى بالانضباط المدرسي منذ أول يوم دراسي، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات.

ودعا "العمري" أولياء الأمور والأسر للتعاون مع إدارات المدارس بما يكفل عناية متكاملة بأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، متمنيًا للجميع عامًا دراسيَّا مميزًا وحافلاً بالإنجازات في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا من دعم وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- منوهاً بما يحظى به تعليم منطقة تبوك من اهتمام ومتابعة من أمير منطقة تبوك وتوجيهات وزير التعليم.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 02:32 PM

8 مراكز للمتأخرين ولائحة انضباط.. عودة 200 ألف طالب للدراسة غداً بتبوك تستقبله 1200 مدرسة.. و"العُمري": مقررات سُلمت وحرص على تجهيز الجداول





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يتجه أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، يوم غد الأحد، في مختلف مراحل التعليم العام بمدارس منطقة تبوك إلى أكثر من 1200 مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد 1441هـ، فيما أكملت إدارة التعليم بالمنطقة جميع استعداداتها للعام الدراسي الجديد من خلال إعداد خطة متكاملة تضمنت عدداً من البرامج المتخصصة، والوقوف على جاهزية جميع مدارس المنطقة "بنين - بنات".

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن خطة الإدارة شملت برامج منتظمة لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، واستهلال برامج متخصصة تتضمن تنفيذ الأسبوع التمهيدي الذي يستهدف الطلاب والطالبات المستجدين والمستجدات في الصف الأول الابتدائي لتهيئتهم ومساعدتهم على التكيف، مؤكداً على حرص قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات على تجهيز الجداول الدراسية، وتوزيع الحصص الدراسية وفق الخطط الإشرافية.

ولفت "العمري" إلى أن جميع الإدارات المختصة ومكاتب التعليم في تبوك سلمت المقررات الدراسية لمدارس المنطقة ومحافظاتها وفق الجداول الخاصة بها، مشيراً إلى تنفيذ جولات إشرافية على مدارس مدن ومحافظات ومراكز المنطقة للاطمئنان على سير الاستعداد للدراسة منذ اليوم الأول، وتقديم ما تحتاجه المدارس من خدمات في المجالين الفني والمهني.

وأوضح: "تم اعتماد ثمانية مراكز منذ أسبوع قبل انطلاقة الدراسة لمعالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتأخرين والمتأخرات عن التسجيل في المدارس بإشراف مشرفين ومشرفات متخصصين ومتخصصات في إدارتي الاختبارات والقبول (بنين - بنات) وتسهيلاً على أولياء أمور الطلاب والأمهات في المراجعة اليومية، وجاء اختيار مواقع المراكز وفق التوزيع الجغرافي للمدارس في الأحياء.

وأشار إلى إعداد برامج إرشادية نوعية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والإشراف المباشر على كثافة وتوزيع الطلاب والطالبات في الفصول الدراسية، مع التأكيد على مراعاة الفروق الفردية خلال عملية التوزيع وتطبيق لائحة السلوك والمواظبة التي تعنى بالانضباط المدرسي منذ أول يوم دراسي، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات.

ودعا "العمري" أولياء الأمور والأسر للتعاون مع إدارات المدارس بما يكفل عناية متكاملة بأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، متمنيًا للجميع عامًا دراسيَّا مميزًا وحافلاً بالإنجازات في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا من دعم وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- منوهاً بما يحظى به تعليم منطقة تبوك من اهتمام ومتابعة من أمير منطقة تبوك وتوجيهات وزير التعليم.