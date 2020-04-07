النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
كذلك تعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة

بأمر الملك .. تعليق الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص

الإمارات: 283 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد.. وحالة وفاة

مخالطون لإصابات أُعلنت سابقًا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم رصدها 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلنت سابقًا؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 2359 حالة. وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، جميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين. كذلك تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي.‏

كما أعلنت الوزارة حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية، يعاني أمراضًا مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 12.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفَّى، وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين. مهيبة بأفراد المجتمع للتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 186.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات: 283 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد.. وحالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم رصدها 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلنت سابقًا؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 2359 حالة. وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، جميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين. كذلك تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي.‏

كما أعلنت الوزارة حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية، يعاني أمراضًا مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 12.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفَّى، وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين. مهيبة بأفراد المجتمع للتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 186.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:32 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:50 PM

الإمارات: 283 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد.. وحالة وفاة

مخالطون لإصابات أُعلنت سابقًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,370

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم رصدها 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلنت سابقًا؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 2359 حالة. وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، جميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين. كذلك تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي.‏

كما أعلنت الوزارة حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية، يعاني أمراضًا مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 12.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفَّى، وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين. مهيبة بأفراد المجتمع للتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 186.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,047
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,714
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,005

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة