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محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد "الثوعي" وينقل تعازي القيادة

استُشهد مدافعًا عن دينه ووطنه ومليكه في الحد الجنوبي

تقدَّم علي بن إبراهيم الفلقي، محافظ محايل المكلف، المصلين في مقبرة الكابي ببني ثوعة التابعة لمحافظة محايل مساء اليوم الأربعاء، يرافقه مدير شرطة محايل العميد مبارك بن محمد القحطاني، وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي، على شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن بن علي أحمد بدوي الثوعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتفصيلاً، نقل "الفلقي" تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة عسير، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فيما أكد والد وإخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي.

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محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد "الثوعي" وينقل تعازي القيادة
سبق

تقدَّم علي بن إبراهيم الفلقي، محافظ محايل المكلف، المصلين في مقبرة الكابي ببني ثوعة التابعة لمحافظة محايل مساء اليوم الأربعاء، يرافقه مدير شرطة محايل العميد مبارك بن محمد القحطاني، وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي، على شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن بن علي أحمد بدوي الثوعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتفصيلاً، نقل "الفلقي" تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة عسير، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فيما أكد والد وإخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
10:30 PM

محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد "الثوعي" وينقل تعازي القيادة

استُشهد مدافعًا عن دينه ووطنه ومليكه في الحد الجنوبي

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محمد طيران - محايل عسير
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3,047

تقدَّم علي بن إبراهيم الفلقي، محافظ محايل المكلف، المصلين في مقبرة الكابي ببني ثوعة التابعة لمحافظة محايل مساء اليوم الأربعاء، يرافقه مدير شرطة محايل العميد مبارك بن محمد القحطاني، وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي، على شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن بن علي أحمد بدوي الثوعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتفصيلاً، نقل "الفلقي" تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة عسير، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فيما أكد والد وإخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي.

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