اعتقال "ميشيل بلاتيني" على خلفية تحقيقات فساد تتعلق بـ "مونديال قطر"

وسط شبهات بأن الدوحة دفعت ملايين الدولارات رشاوى لمسؤولي "فيفا"

ألقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ميشيل بلاتيني؛ في إطار تحقيقات بوقوع فساد، حسبما أفادت مصادر صحفية فرنسية.

ووفق "سكاي نيوز" تحقّق باريس في الطريقة التي أُسند بها تنظيم مونديال 2022 إلى قطر، وسط شبهات بأن الدوحة دفعت عشرات الملايين من الدولارات رشاوى لمسؤولين في الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحادات القارية والمحلية.