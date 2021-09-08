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متحدث "التعليم": 5 ملايين طالب وطالبة دخلوا "مدرستي" حتى اليوم

قالت: إضافة المقررات المعيارية من أبرز تحديثات المنصة العام الحالي

كشفت المتحدث باسم وزارة التعليم "للتعليم العام" ابتسام الشهري، أن عدد الطلاب والطالبات الذين دخلوا منصة "مدرستي" منذ بداية العام الدراسي حتى اليوم ما يقارب خمسة ملايين طالب وطالبة، فيما تجاوز معدل تسجيل التفاعل والدخول للمنصة 98%.

وأكدت أن "مدرستي" أصبحت اليوم جزءاً من اليوم الدراسي للطلاب والطالبات من خلال تفاعلهم مع زملائهم ومعلميهم وأداء الواجبات.

جاء ذلك خلال حديثها لقناة "العربية" في رصدها للمؤشرات اللحظية لمنصة "مدرستي".

وكشفت "الشهري" أن من أبرز تحديثات منصة "مدرستي" هذا العام إضافة المقررات المعيارية التي تتيح للطلاب والطالبات الوصول لها في أي وقت من يومهم وجدولهم الدراسي، مما يعزز الدافعية للتعلم كما تتيح للمعلمين وأولياء الأمر الاطلاع على أداء الطلاب والطالبات، مشيرة إلى أنه تم إتاحة منصة "روضتي" خلال هذا العام للأطفال.

وأشارت "الشهري" التي كانت تتحدث من مركز البيانات والدعم بمنصة "مدرستي"، حيث يتم من خلالها مراقبة الأنظمة والشبكات وعمل المنصة منذ بداية اليوم الدراسي من قبل شباب سعوديين وسعوديات طيلة اليوم الدراسي، أن عدد الاستفسارات التي تم تصعيدها إلى مركز البيانات والدعم بالمنصة بلغتس ما يقارب 2000 استفسار.

وشددت "الشهري" على أن المدرسة هي مركز الدعم الأول للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين بدعم من مكاتب وإدارات التعليم، لافتةً إلى أن خدمة "تواصل" بوزارة التعليم تتيح للمستفيدين توجيه استفساراتهم عن طريقها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "التعليم": 5 ملايين طالب وطالبة دخلوا "مدرستي" حتى اليوم
سبق

كشفت المتحدث باسم وزارة التعليم "للتعليم العام" ابتسام الشهري، أن عدد الطلاب والطالبات الذين دخلوا منصة "مدرستي" منذ بداية العام الدراسي حتى اليوم ما يقارب خمسة ملايين طالب وطالبة، فيما تجاوز معدل تسجيل التفاعل والدخول للمنصة 98%.

وأكدت أن "مدرستي" أصبحت اليوم جزءاً من اليوم الدراسي للطلاب والطالبات من خلال تفاعلهم مع زملائهم ومعلميهم وأداء الواجبات.

جاء ذلك خلال حديثها لقناة "العربية" في رصدها للمؤشرات اللحظية لمنصة "مدرستي".

وكشفت "الشهري" أن من أبرز تحديثات منصة "مدرستي" هذا العام إضافة المقررات المعيارية التي تتيح للطلاب والطالبات الوصول لها في أي وقت من يومهم وجدولهم الدراسي، مما يعزز الدافعية للتعلم كما تتيح للمعلمين وأولياء الأمر الاطلاع على أداء الطلاب والطالبات، مشيرة إلى أنه تم إتاحة منصة "روضتي" خلال هذا العام للأطفال.

وأشارت "الشهري" التي كانت تتحدث من مركز البيانات والدعم بمنصة "مدرستي"، حيث يتم من خلالها مراقبة الأنظمة والشبكات وعمل المنصة منذ بداية اليوم الدراسي من قبل شباب سعوديين وسعوديات طيلة اليوم الدراسي، أن عدد الاستفسارات التي تم تصعيدها إلى مركز البيانات والدعم بالمنصة بلغتس ما يقارب 2000 استفسار.

وشددت "الشهري" على أن المدرسة هي مركز الدعم الأول للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين بدعم من مكاتب وإدارات التعليم، لافتةً إلى أن خدمة "تواصل" بوزارة التعليم تتيح للمستفيدين توجيه استفساراتهم عن طريقها.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
07:51 PM

متحدث "التعليم": 5 ملايين طالب وطالبة دخلوا "مدرستي" حتى اليوم

قالت: إضافة المقررات المعيارية من أبرز تحديثات المنصة العام الحالي

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عبدالحكيم شار - الرياض
6
3,502

كشفت المتحدث باسم وزارة التعليم "للتعليم العام" ابتسام الشهري، أن عدد الطلاب والطالبات الذين دخلوا منصة "مدرستي" منذ بداية العام الدراسي حتى اليوم ما يقارب خمسة ملايين طالب وطالبة، فيما تجاوز معدل تسجيل التفاعل والدخول للمنصة 98%.

وأكدت أن "مدرستي" أصبحت اليوم جزءاً من اليوم الدراسي للطلاب والطالبات من خلال تفاعلهم مع زملائهم ومعلميهم وأداء الواجبات.

جاء ذلك خلال حديثها لقناة "العربية" في رصدها للمؤشرات اللحظية لمنصة "مدرستي".

وكشفت "الشهري" أن من أبرز تحديثات منصة "مدرستي" هذا العام إضافة المقررات المعيارية التي تتيح للطلاب والطالبات الوصول لها في أي وقت من يومهم وجدولهم الدراسي، مما يعزز الدافعية للتعلم كما تتيح للمعلمين وأولياء الأمر الاطلاع على أداء الطلاب والطالبات، مشيرة إلى أنه تم إتاحة منصة "روضتي" خلال هذا العام للأطفال.

وأشارت "الشهري" التي كانت تتحدث من مركز البيانات والدعم بمنصة "مدرستي"، حيث يتم من خلالها مراقبة الأنظمة والشبكات وعمل المنصة منذ بداية اليوم الدراسي من قبل شباب سعوديين وسعوديات طيلة اليوم الدراسي، أن عدد الاستفسارات التي تم تصعيدها إلى مركز البيانات والدعم بالمنصة بلغتس ما يقارب 2000 استفسار.

وشددت "الشهري" على أن المدرسة هي مركز الدعم الأول للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين بدعم من مكاتب وإدارات التعليم، لافتةً إلى أن خدمة "تواصل" بوزارة التعليم تتيح للمستفيدين توجيه استفساراتهم عن طريقها.

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