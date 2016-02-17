النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قائد القوات الجوية يقف على استعدادات "تمرين العلم الأحمر 2022"

يُنفذ في قاعدة نلس الأمريكية خلال شهر مارس المقبل

زار الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم، قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي؛ للوقوف على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين العلم الأحمر 2022 الذي سينفذ في قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس المقبل، حيث ستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف- 15 إس اي)، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة، والتقى بالمشاركين وحثَّهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مؤكداً للجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحرص على سلامة التنفيذ.


من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في "تمرين العلم الأحمر 2022" المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود، أن هذا التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والتقنية بين القوات المشاركة في مسرح عمليات حقيقي، بالإضافة إلى محاكاة التهديدات الحديثة على مستوى العالم، مشيراً بأن التمرين التحضيري تم بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة.

الدمام القوات الجوية الملكية العلم الأحمر قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية قاعدة نلس الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قائد القوات الجوية يقف على استعدادات "تمرين العلم الأحمر 2022"
سبق

زار الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم، قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي؛ للوقوف على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين العلم الأحمر 2022 الذي سينفذ في قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس المقبل، حيث ستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف- 15 إس اي)، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة، والتقى بالمشاركين وحثَّهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مؤكداً للجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحرص على سلامة التنفيذ.


من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في "تمرين العلم الأحمر 2022" المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود، أن هذا التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والتقنية بين القوات المشاركة في مسرح عمليات حقيقي، بالإضافة إلى محاكاة التهديدات الحديثة على مستوى العالم، مشيراً بأن التمرين التحضيري تم بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
11:25 PM

قائد القوات الجوية يقف على استعدادات "تمرين العلم الأحمر 2022"

يُنفذ في قاعدة نلس الأمريكية خلال شهر مارس المقبل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
3,118

زار الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم، قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي؛ للوقوف على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين العلم الأحمر 2022 الذي سينفذ في قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس المقبل، حيث ستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف- 15 إس اي)، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة، والتقى بالمشاركين وحثَّهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مؤكداً للجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحرص على سلامة التنفيذ.


من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في "تمرين العلم الأحمر 2022" المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود، أن هذا التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والتقنية بين القوات المشاركة في مسرح عمليات حقيقي، بالإضافة إلى محاكاة التهديدات الحديثة على مستوى العالم، مشيراً بأن التمرين التحضيري تم بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,055
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,512
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,175
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,136

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة