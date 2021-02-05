بمشاركة أمنية.. إغلاق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية بخميس مشيط

توجيه بتكثيف أعمال الرقابة على المجمعات والأسواق وتجمعات العمالة

أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط، بالتعاون مع الجهات الأمنية، إحدى قاعات الأفراح بعد تلقي بلاغ من قبل العمليات المشتركة عن وجود تجمعات كبيرة ومخالفة للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بأحد قصور الأفراح، ليتم إغلاق الموقع بمشاركة الجهات الأمنية واتخاذ اللازم.

ويأتي الإجراء ضمن جهود بلدية خميس مشيط الرقابية وأعمالها الميدانية في متابعة جميع المواقع التي تشهد تجمعات؛ للتأكد من تطبيقها لكل الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات ‏الخاصة للوقاية من الفيروس، بمتابعة مباشرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي ‏الذي وجّه بتكثيف أعمال الرقابة على المجمعات التجارية والمولات وأماكن تجمع العمالة في أسواق المحافظة والمنطقة المركزية وسط البلد ‏وهو ما كشف تسع مخالفات للإجراءات الاحترازية، ‏بالإضافة إلى ضبط وإزالة 23 بسطة لباعة متجولين مخالفين، وتم إنذار 43 محلاً مخالفاً.

وتتوزع الفرق الميدانية على كل أرجاء المحافظة؛ للتأكد من مدى التزام جميع المجمعات والأنشطة التجارية بالتوجيهات الصادرة والاحترازات والإجراءات النظامية للوقاية من فيروس كورونا.