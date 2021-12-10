رالي حائل.. "العطية" يعزز صدارته ويسجل الزمن الأسرع في اليوم الثالث

عاد السائق القطري ناصر بن صالح العطية، ليُسجِّل أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثالثة من رالي حائل الدولي 2021، آخر جولات كأس العالم لراليات "كروس كانتري"، علماً بأنه انطلق ثانياً في مرحلة اليوم خلف السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي في المرحلة التي امتدت بطول 249 كيلومتراً. أنهى ناصر، الذي يعاونه الملاح الفِرنسي ماتيو بوميل، المرحلة متقدماً بفارق 3:57 دقائق على أقرب منافسيه اليوم، السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف. وتمكّن ناصر من تعزيز صدارته للترتيب العام للرالي إلى 18:18 دقيقة أمام السائق الروسي دينيس كروتوف. وكان كوبا يمني النفس بالتقدم للمركز الثاني على حساب كروتوف، لكن البولندي عانى من كسر في محور نقل الحركة في سيارته ميني "جون كووبر ووركس باغي" خلال مرحلة اليوم الجُمعة، وأنهاها مُتأخراً بفارق 39:25 دقيقة خلف ناصر، وهكذا تراجع كوبا للمركز السادس في الترتيب العام المُؤقت. وأنهى السائقان الأرجنتينيان سيباستيان هالبيرن (ميني أكس رايد) ولوسيو ألفاريز (تويوتا) المرحلة في المركزين الثالث والرابع على التوالي، حيث يحتلان المركزين الرابع والخامس في الترتيب العام المؤقت للرالي. وتقدَّمت السائقة الإسبانية لايا ساينز (ميني أكس رايد) للمركز العاشر، بعد أن تراجعت كثيراً في اليوم الثاني للرالي. وخسر ميشال صدارة فئة "تي 4" بسبب مشكلة في علبة التروس في مركبته، لكن سجَّل شقيقه ماريك أسرع توقيت في الفئة في مرحلة اليوم، وصعد لصدارتها، يليه السائق الأُسترالي مولي تايلور بفارق 25:37 دقيقة. صعد السائق البريطاني توماس بيل للمركز الثالث في الفئة، واستعاد كوفاليفيتش وتيرته بتسجيله ثالث أسرع توقيت في المرحلة الخاصة. وواصل السائق السعودي صالح بن عبدالله السيف فرض سيطرته على فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة، وكان الأسرع في مرحلة اليوم في فئته، وعزَّز صدارته في ترتيب الفئة إلى 44:37 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه، مُواطنته مشاعل العُبيدان، علماً بأن مشاعل تحتل المركز الثاني مُتقدمةً بـ 42 ثانية فقط على السائق الألماني أنيت فيشر. واحتلت السعودية دانيا بنت سعود عقيل المركز الرابع، حيث ارتكبت بضعة أخطاء ملاحية، وتمكنت المتسابقة السعودية إسراء بنت عبدالله الدخيل من التعافي من حادثة انقلاب على الكثبان الرملية يوم الخميس، حيث أنهت المرحلة خامساً في فئة "تي 3". واضطر السائق الروسي بافيل ليبيديف للانسحاب مرةً ثانيةً من إحدى مراحل الرالي، إذ انسحب في المرحلة الخاصة الأولى بسبب مشاكل في مركبته. وسجَّل الدرّاج الإماراتي عبدالله لنجاوي أسرع توقيت في مرحلة اليوم في فئة الدرّاجات النارية العادية، وأنهى الدرّاج الإماراتي عُثمان الغفيلي مرحلة اليوم سابعاً لكنه حافظ على صدارته للترتيب العام في الفئة بفارق 11:21 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم. وصعد الدرّاج السعودي أحمد الجابر للمركز الثالث، وتمكَّن الدرّاج السعودي ياسر الخريف من التقدم على مُواطنه عبد الحليم المُغيرة والإيطالي ماورو تورِّيني، اللذان يحتلان الآن المركزين الخامس والسادس على التوالي. واستمر الدرّاج السعودي عبد المجيد الخُليفي في صدارة الترتيب العام المُؤقت لفئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، ووسَّع صدارته إلى 66:02 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه مُواطنيه هيثم التويجري وهاني النومسي، حيث يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي. وسجَّل السائق السعودي المشنا الشمري أسرع توقيت في تصنيف الرالي الوطني، أمام السائق الفِرنسية عَلِيَّة كولوتش، وصعد المشنا لصدارة الفئة، في حين تراجع مواطنه سعيد بن زكي الموري للمركز الخامس. وأنهى السائق السعودي عيسى الدوسري، الفائز مرتان برالي حائل الدولي سابقاً، المرحلة ثالثاً في سيارة نيسان "نافارا". وسجَّل السائق الياباني تيروهيتو سوغاوارا أسرع توقيت في فئة الشاحنات في شاحنة هينو اليابانية، لليوم الثاني على التوالي، تبِعَه السائق السعدي إبراهيم المهنّا، وعانى السائق الفِرنسي تيو كالفيه من مشاكل ميكانيكية في شاحنته تاترا في بداية المرحلة. إلى ذلك، تُقام يوم غدٍ السبت 11 ديسمبر، المرحلة الخاصة الرابعة (الأخيرة)، طولها 148 كيلومتراً، تبدأ بمرحلة وصل طولها 56 كيلومتراً من مُخيَّم المبيت إلى خط بداية المرحلة الخاصة، حيث يوجد خمس نقاط مراقبة داخلها، الأولى على بُعد 65 كيلومتراً داخل المرحلة، والثانية على بُعد 82 كيلومتراً، والثالثة على بُعد 87 كيلومتراً، والرابعة على بُعد 129 كيلومتراً، والخامسة على بُعد 142 كيلومتراً. يتبعها مرحلة وصل طولها 132 كيلومتراً باتجاه الموقف المُغلق في حائل، حيث سيُقام حفل تتويج الفائزين. يشار أن رالي حائل الدولي من تنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، بإشراف هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع وزارة السياحة السعودية ووزارة الرياضة.

رالي حائل.. "العطية" يعزز صدارته ويسجل الزمن الأسرع في اليوم الثالث صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-10 عاد السائق القطري ناصر بن صالح العطية، ليُسجِّل أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثالثة من رالي حائل الدولي 2021، آخر جولات كأس العالم لراليات "كروس كانتري"، علماً بأنه انطلق ثانياً في مرحلة اليوم خلف السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي في المرحلة التي امتدت بطول 249 كيلومتراً.



أنهى ناصر، الذي يعاونه الملاح الفِرنسي ماتيو بوميل، المرحلة متقدماً بفارق 3:57 دقائق على أقرب منافسيه اليوم، السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف.



وتمكّن ناصر من تعزيز صدارته للترتيب العام للرالي إلى 18:18 دقيقة أمام السائق الروسي دينيس كروتوف.



وكان كوبا يمني النفس بالتقدم للمركز الثاني على حساب كروتوف، لكن البولندي عانى من كسر في محور نقل الحركة في سيارته ميني "جون كووبر ووركس باغي" خلال مرحلة اليوم الجُمعة، وأنهاها مُتأخراً بفارق 39:25 دقيقة خلف ناصر، وهكذا تراجع كوبا للمركز السادس في الترتيب العام المُؤقت.



وأنهى السائقان الأرجنتينيان سيباستيان هالبيرن (ميني أكس رايد) ولوسيو ألفاريز (تويوتا) المرحلة في المركزين الثالث والرابع على التوالي، حيث يحتلان المركزين الرابع والخامس في الترتيب العام المؤقت للرالي.



وتقدَّمت السائقة الإسبانية لايا ساينز (ميني أكس رايد) للمركز العاشر، بعد أن تراجعت كثيراً في اليوم الثاني للرالي.



وخسر ميشال صدارة فئة "تي 4" بسبب مشكلة في علبة التروس في مركبته، لكن سجَّل شقيقه ماريك أسرع توقيت في الفئة في مرحلة اليوم، وصعد لصدارتها، يليه السائق الأُسترالي مولي تايلور بفارق 25:37 دقيقة. صعد السائق البريطاني توماس بيل للمركز الثالث في الفئة، واستعاد كوفاليفيتش وتيرته بتسجيله ثالث أسرع توقيت في المرحلة الخاصة.



وواصل السائق السعودي صالح بن عبدالله السيف فرض سيطرته على فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة، وكان الأسرع في مرحلة اليوم في فئته، وعزَّز صدارته في ترتيب الفئة إلى 44:37 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه، مُواطنته مشاعل العُبيدان، علماً بأن مشاعل تحتل المركز الثاني مُتقدمةً بـ 42 ثانية فقط على السائق الألماني أنيت فيشر.



واحتلت السعودية دانيا بنت سعود عقيل المركز الرابع، حيث ارتكبت بضعة أخطاء ملاحية، وتمكنت المتسابقة السعودية إسراء بنت عبدالله الدخيل من التعافي من حادثة انقلاب على الكثبان الرملية يوم الخميس، حيث أنهت المرحلة خامساً في فئة "تي 3".



واضطر السائق الروسي بافيل ليبيديف للانسحاب مرةً ثانيةً من إحدى مراحل الرالي، إذ انسحب في المرحلة الخاصة الأولى بسبب مشاكل في مركبته.



وسجَّل الدرّاج الإماراتي عبدالله لنجاوي أسرع توقيت في مرحلة اليوم في فئة الدرّاجات النارية العادية، وأنهى الدرّاج الإماراتي عُثمان الغفيلي مرحلة اليوم سابعاً لكنه حافظ على صدارته للترتيب العام في الفئة بفارق 11:21 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم.



وصعد الدرّاج السعودي أحمد الجابر للمركز الثالث، وتمكَّن الدرّاج السعودي ياسر الخريف من التقدم على مُواطنه عبد الحليم المُغيرة والإيطالي ماورو تورِّيني، اللذان يحتلان الآن المركزين الخامس والسادس على التوالي.



واستمر الدرّاج السعودي عبد المجيد الخُليفي في صدارة الترتيب العام المُؤقت لفئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، ووسَّع صدارته إلى 66:02 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه مُواطنيه هيثم التويجري وهاني النومسي، حيث يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.



وسجَّل السائق السعودي المشنا الشمري أسرع توقيت في تصنيف الرالي الوطني، أمام السائق الفِرنسية عَلِيَّة كولوتش، وصعد المشنا لصدارة الفئة، في حين تراجع مواطنه سعيد بن زكي الموري للمركز الخامس. وأنهى السائق السعودي عيسى الدوسري، الفائز مرتان برالي حائل الدولي سابقاً، المرحلة ثالثاً في سيارة نيسان "نافارا".



وسجَّل السائق الياباني تيروهيتو سوغاوارا أسرع توقيت في فئة الشاحنات في شاحنة هينو اليابانية، لليوم الثاني على التوالي، تبِعَه السائق السعدي إبراهيم المهنّا، وعانى السائق الفِرنسي تيو كالفيه من مشاكل ميكانيكية في شاحنته تاترا في بداية المرحلة.



إلى ذلك، تُقام يوم غدٍ السبت 11 ديسمبر، المرحلة الخاصة الرابعة (الأخيرة)، طولها 148 كيلومتراً، تبدأ بمرحلة وصل طولها 56 كيلومتراً من مُخيَّم المبيت إلى خط بداية المرحلة الخاصة، حيث يوجد خمس نقاط مراقبة داخلها، الأولى على بُعد 65 كيلومتراً داخل المرحلة، والثانية على بُعد 82 كيلومتراً، والثالثة على بُعد 87 كيلومتراً، والرابعة على بُعد 129 كيلومتراً، والخامسة على بُعد 142 كيلومتراً. يتبعها مرحلة وصل طولها 132 كيلومتراً باتجاه الموقف المُغلق في حائل، حيث سيُقام حفل تتويج الفائزين.



يشار أن رالي حائل الدولي من تنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، بإشراف هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع وزارة السياحة السعودية ووزارة الرياضة.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 10:55 PM

رالي حائل.. "العطية" يعزز صدارته ويسجل الزمن الأسرع في اليوم الثالث ضمن آخر جولات كأس العالم لراليات "كروس كانتري"





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عاد السائق القطري ناصر بن صالح العطية، ليُسجِّل أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثالثة من رالي حائل الدولي 2021، آخر جولات كأس العالم لراليات "كروس كانتري"، علماً بأنه انطلق ثانياً في مرحلة اليوم خلف السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي في المرحلة التي امتدت بطول 249 كيلومتراً.



أنهى ناصر، الذي يعاونه الملاح الفِرنسي ماتيو بوميل، المرحلة متقدماً بفارق 3:57 دقائق على أقرب منافسيه اليوم، السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف.



وتمكّن ناصر من تعزيز صدارته للترتيب العام للرالي إلى 18:18 دقيقة أمام السائق الروسي دينيس كروتوف.



وكان كوبا يمني النفس بالتقدم للمركز الثاني على حساب كروتوف، لكن البولندي عانى من كسر في محور نقل الحركة في سيارته ميني "جون كووبر ووركس باغي" خلال مرحلة اليوم الجُمعة، وأنهاها مُتأخراً بفارق 39:25 دقيقة خلف ناصر، وهكذا تراجع كوبا للمركز السادس في الترتيب العام المُؤقت.



وأنهى السائقان الأرجنتينيان سيباستيان هالبيرن (ميني أكس رايد) ولوسيو ألفاريز (تويوتا) المرحلة في المركزين الثالث والرابع على التوالي، حيث يحتلان المركزين الرابع والخامس في الترتيب العام المؤقت للرالي.



وتقدَّمت السائقة الإسبانية لايا ساينز (ميني أكس رايد) للمركز العاشر، بعد أن تراجعت كثيراً في اليوم الثاني للرالي.



وخسر ميشال صدارة فئة "تي 4" بسبب مشكلة في علبة التروس في مركبته، لكن سجَّل شقيقه ماريك أسرع توقيت في الفئة في مرحلة اليوم، وصعد لصدارتها، يليه السائق الأُسترالي مولي تايلور بفارق 25:37 دقيقة. صعد السائق البريطاني توماس بيل للمركز الثالث في الفئة، واستعاد كوفاليفيتش وتيرته بتسجيله ثالث أسرع توقيت في المرحلة الخاصة.



وواصل السائق السعودي صالح بن عبدالله السيف فرض سيطرته على فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة، وكان الأسرع في مرحلة اليوم في فئته، وعزَّز صدارته في ترتيب الفئة إلى 44:37 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه، مُواطنته مشاعل العُبيدان، علماً بأن مشاعل تحتل المركز الثاني مُتقدمةً بـ 42 ثانية فقط على السائق الألماني أنيت فيشر.



واحتلت السعودية دانيا بنت سعود عقيل المركز الرابع، حيث ارتكبت بضعة أخطاء ملاحية، وتمكنت المتسابقة السعودية إسراء بنت عبدالله الدخيل من التعافي من حادثة انقلاب على الكثبان الرملية يوم الخميس، حيث أنهت المرحلة خامساً في فئة "تي 3".



واضطر السائق الروسي بافيل ليبيديف للانسحاب مرةً ثانيةً من إحدى مراحل الرالي، إذ انسحب في المرحلة الخاصة الأولى بسبب مشاكل في مركبته.



وسجَّل الدرّاج الإماراتي عبدالله لنجاوي أسرع توقيت في مرحلة اليوم في فئة الدرّاجات النارية العادية، وأنهى الدرّاج الإماراتي عُثمان الغفيلي مرحلة اليوم سابعاً لكنه حافظ على صدارته للترتيب العام في الفئة بفارق 11:21 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم.



وصعد الدرّاج السعودي أحمد الجابر للمركز الثالث، وتمكَّن الدرّاج السعودي ياسر الخريف من التقدم على مُواطنه عبد الحليم المُغيرة والإيطالي ماورو تورِّيني، اللذان يحتلان الآن المركزين الخامس والسادس على التوالي.



واستمر الدرّاج السعودي عبد المجيد الخُليفي في صدارة الترتيب العام المُؤقت لفئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، ووسَّع صدارته إلى 66:02 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه مُواطنيه هيثم التويجري وهاني النومسي، حيث يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.



وسجَّل السائق السعودي المشنا الشمري أسرع توقيت في تصنيف الرالي الوطني، أمام السائق الفِرنسية عَلِيَّة كولوتش، وصعد المشنا لصدارة الفئة، في حين تراجع مواطنه سعيد بن زكي الموري للمركز الخامس. وأنهى السائق السعودي عيسى الدوسري، الفائز مرتان برالي حائل الدولي سابقاً، المرحلة ثالثاً في سيارة نيسان "نافارا".



وسجَّل السائق الياباني تيروهيتو سوغاوارا أسرع توقيت في فئة الشاحنات في شاحنة هينو اليابانية، لليوم الثاني على التوالي، تبِعَه السائق السعدي إبراهيم المهنّا، وعانى السائق الفِرنسي تيو كالفيه من مشاكل ميكانيكية في شاحنته تاترا في بداية المرحلة.



إلى ذلك، تُقام يوم غدٍ السبت 11 ديسمبر، المرحلة الخاصة الرابعة (الأخيرة)، طولها 148 كيلومتراً، تبدأ بمرحلة وصل طولها 56 كيلومتراً من مُخيَّم المبيت إلى خط بداية المرحلة الخاصة، حيث يوجد خمس نقاط مراقبة داخلها، الأولى على بُعد 65 كيلومتراً داخل المرحلة، والثانية على بُعد 82 كيلومتراً، والثالثة على بُعد 87 كيلومتراً، والرابعة على بُعد 129 كيلومتراً، والخامسة على بُعد 142 كيلومتراً. يتبعها مرحلة وصل طولها 132 كيلومتراً باتجاه الموقف المُغلق في حائل، حيث سيُقام حفل تتويج الفائزين.



يشار أن رالي حائل الدولي من تنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، بإشراف هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع وزارة السياحة السعودية ووزارة الرياضة.