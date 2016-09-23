النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية

زيارة ملكية إلى القاهرة تشهد قصة ولادة النشيد الوطني للمملكة تعرف على قصتها

خفاجي يؤلفه في 6 أشهر ويسلمه لسراج عمر

لكل دولة نشيد وطني يعكس شخصيتها، ويكشف سماتها الحضارية، وفي الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91 تقفز قصة ولادة نشيد المملكة للنور، وظلت المملكة دون نشيد رسمي لفترة طويلة، وكانت مكتفية بالسلام الوطني الذي وضعه الموسيقار المصري عبدالرحمن الخطيب بتوجيه من الملك فاروق ملك مصر حينها، ليكون بمثابة هدية للملك عبدالعزيز آل سعود عام 1945.

وتعود قصة فكرة كلمات النشيد الوطني إلى زمن زيارة رسمية قام بها الملك خالد بن عبدالعزيز لجمهورية مصر العربية؛ حيث استقبله وقتها الرئيس محمد أنور السادات، وأثناء ذلك أعجب الملك خالد بكلمات النشيد الوطني المصري، وحينها لم يكن هناك نشيد وطني متعارف عليه للمملكة، فسأل الملك خالد وزير إعلامه المرافق له في الزيارة محمد اليماني: لماذا لا يصاحب السلام الملكي السعودي نشيد وطني؟ لتبدأ ولادة الفكرة والبحث عن مؤلف لها.

وخاطب الدكتور اليماني كبار شعراء المملكة المبرزين، طالباً منهم تحقيق رغبة الملك خالد؛ منبهاً إلى أن يكون متوافقاً في وزنه ولحنه مع موسيقى السلام الملكي السعودي المعروف.

مراجعة السفارة

وكان الأمير عبدالله الفيصل هو من اقترح على القيادة وأصحاب الشأن تكليفَ الشاعر المكي إبراهيم خفاجي بكتابة النشيد؛ وذلك لمعرفته الشخصية بقدرة خفاجي على ذلك، وصادف أن كان خفاجي يقضي إجازته في القاهرة فبحث عنه السفير السعودي في مصر آنذاك أسعد أبوالنصر، وعندما اهتدى إلى عنوانه ترك له إشعاراً بمراجعة السفارة السعودية في القاهرة لأمر مهم، وما أن علم خفاجي بالرغبة الكريمة وتشريفه بهذه المهمة الوطنية، حتى استعد لها، ولكن شاءت إرادة الله تعالى وفاة الملك خالد، فتأخر تنفيذ الفكرة.

وقال الشاعر الراحل: إنه قد بلغته رغبة الملك فهد بن عبدالعزيز الشروع في تنفيذ الفكرة، وبلّغه اشتراط الملك فهد أن يكون النشيد خالياً من اسم الملك، وألا تخرج كلمات النشيد عن الدين والعادات والتقاليد.

نص النشيد

ومكث خفاجي بعدها ستة أشهر في إعداد نص النشيد، ثم سلّم النص للموسيقار السعودي سراج عمر العمودي، الذي كلّف بتركيب نص النشيد وتوزيعه على موسيقى السلام الملكي.

وقد كان علي الشاعر قد أصبح وزيراً للإعلام السعودي خلفاً للدكتور اليماني؛ فقدم له نص النشيد في صورته النهائية؛ فقام بدوره وقدمه للملك فهد بن عبدالعزيز الذي أجازه بعد سماعه له وإعجابه به، وأمر بتوزيع نسخ منه على جميع سفارات المملكة العربية السعودية. وإثر ذلك منح الملك فهد الشاعر إبراهيم خفاجي شهادة البراءة والوسام الملكي الخاص بذلك.

أول أيام العيد

وكان يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 1404هـ/ 1984م هو يوم ميلاد النشيد الوطني الحالي؛ حيث سمعه الشعب السعودي والعالم بعد أن بثته إذاعة وتلفزيون المملكة في افتتاحية برامجهما ذلك اليوم.

ويتألف النشيد الوطني الجديد من 4 مقاطع كالآتي:

سَارِعِي لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَا

مَجِّدِي لِخَالِقِ السَّمَاء

وَارْفَعِ الخَفَّاقَ أَخْضَرْ

يَحْمِلُ النُّورَ الْمُسَطَّرْ

رَدّدِي الله أكْبَر

يَا مَوْطِنِي

مَوْطِنِي عِشْتَ فَخْرَ الْمسلِمِين

عَاشَ الْمَلِكْ: لِلْعَلَمْ وَالْوَطَنْ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
زيارة ملكية إلى القاهرة تشهد قصة ولادة النشيد الوطني للمملكة تعرف على قصتها
سبق

لكل دولة نشيد وطني يعكس شخصيتها، ويكشف سماتها الحضارية، وفي الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91 تقفز قصة ولادة نشيد المملكة للنور، وظلت المملكة دون نشيد رسمي لفترة طويلة، وكانت مكتفية بالسلام الوطني الذي وضعه الموسيقار المصري عبدالرحمن الخطيب بتوجيه من الملك فاروق ملك مصر حينها، ليكون بمثابة هدية للملك عبدالعزيز آل سعود عام 1945.

وتعود قصة فكرة كلمات النشيد الوطني إلى زمن زيارة رسمية قام بها الملك خالد بن عبدالعزيز لجمهورية مصر العربية؛ حيث استقبله وقتها الرئيس محمد أنور السادات، وأثناء ذلك أعجب الملك خالد بكلمات النشيد الوطني المصري، وحينها لم يكن هناك نشيد وطني متعارف عليه للمملكة، فسأل الملك خالد وزير إعلامه المرافق له في الزيارة محمد اليماني: لماذا لا يصاحب السلام الملكي السعودي نشيد وطني؟ لتبدأ ولادة الفكرة والبحث عن مؤلف لها.

وخاطب الدكتور اليماني كبار شعراء المملكة المبرزين، طالباً منهم تحقيق رغبة الملك خالد؛ منبهاً إلى أن يكون متوافقاً في وزنه ولحنه مع موسيقى السلام الملكي السعودي المعروف.

مراجعة السفارة

وكان الأمير عبدالله الفيصل هو من اقترح على القيادة وأصحاب الشأن تكليفَ الشاعر المكي إبراهيم خفاجي بكتابة النشيد؛ وذلك لمعرفته الشخصية بقدرة خفاجي على ذلك، وصادف أن كان خفاجي يقضي إجازته في القاهرة فبحث عنه السفير السعودي في مصر آنذاك أسعد أبوالنصر، وعندما اهتدى إلى عنوانه ترك له إشعاراً بمراجعة السفارة السعودية في القاهرة لأمر مهم، وما أن علم خفاجي بالرغبة الكريمة وتشريفه بهذه المهمة الوطنية، حتى استعد لها، ولكن شاءت إرادة الله تعالى وفاة الملك خالد، فتأخر تنفيذ الفكرة.

وقال الشاعر الراحل: إنه قد بلغته رغبة الملك فهد بن عبدالعزيز الشروع في تنفيذ الفكرة، وبلّغه اشتراط الملك فهد أن يكون النشيد خالياً من اسم الملك، وألا تخرج كلمات النشيد عن الدين والعادات والتقاليد.

نص النشيد

ومكث خفاجي بعدها ستة أشهر في إعداد نص النشيد، ثم سلّم النص للموسيقار السعودي سراج عمر العمودي، الذي كلّف بتركيب نص النشيد وتوزيعه على موسيقى السلام الملكي.

وقد كان علي الشاعر قد أصبح وزيراً للإعلام السعودي خلفاً للدكتور اليماني؛ فقدم له نص النشيد في صورته النهائية؛ فقام بدوره وقدمه للملك فهد بن عبدالعزيز الذي أجازه بعد سماعه له وإعجابه به، وأمر بتوزيع نسخ منه على جميع سفارات المملكة العربية السعودية. وإثر ذلك منح الملك فهد الشاعر إبراهيم خفاجي شهادة البراءة والوسام الملكي الخاص بذلك.

أول أيام العيد

وكان يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 1404هـ/ 1984م هو يوم ميلاد النشيد الوطني الحالي؛ حيث سمعه الشعب السعودي والعالم بعد أن بثته إذاعة وتلفزيون المملكة في افتتاحية برامجهما ذلك اليوم.

ويتألف النشيد الوطني الجديد من 4 مقاطع كالآتي:

سَارِعِي لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَا

مَجِّدِي لِخَالِقِ السَّمَاء

وَارْفَعِ الخَفَّاقَ أَخْضَرْ

يَحْمِلُ النُّورَ الْمُسَطَّرْ

رَدّدِي الله أكْبَر

يَا مَوْطِنِي

مَوْطِنِي عِشْتَ فَخْرَ الْمسلِمِين

عَاشَ الْمَلِكْ: لِلْعَلَمْ وَالْوَطَنْ

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
02:00 PM

زيارة ملكية إلى القاهرة تشهد قصة ولادة النشيد الوطني للمملكة تعرف على قصتها

خفاجي يؤلفه في 6 أشهر ويسلمه لسراج عمر

A A A
حامد العلي - الرياض
0
2,049

لكل دولة نشيد وطني يعكس شخصيتها، ويكشف سماتها الحضارية، وفي الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91 تقفز قصة ولادة نشيد المملكة للنور، وظلت المملكة دون نشيد رسمي لفترة طويلة، وكانت مكتفية بالسلام الوطني الذي وضعه الموسيقار المصري عبدالرحمن الخطيب بتوجيه من الملك فاروق ملك مصر حينها، ليكون بمثابة هدية للملك عبدالعزيز آل سعود عام 1945.

وتعود قصة فكرة كلمات النشيد الوطني إلى زمن زيارة رسمية قام بها الملك خالد بن عبدالعزيز لجمهورية مصر العربية؛ حيث استقبله وقتها الرئيس محمد أنور السادات، وأثناء ذلك أعجب الملك خالد بكلمات النشيد الوطني المصري، وحينها لم يكن هناك نشيد وطني متعارف عليه للمملكة، فسأل الملك خالد وزير إعلامه المرافق له في الزيارة محمد اليماني: لماذا لا يصاحب السلام الملكي السعودي نشيد وطني؟ لتبدأ ولادة الفكرة والبحث عن مؤلف لها.

وخاطب الدكتور اليماني كبار شعراء المملكة المبرزين، طالباً منهم تحقيق رغبة الملك خالد؛ منبهاً إلى أن يكون متوافقاً في وزنه ولحنه مع موسيقى السلام الملكي السعودي المعروف.

مراجعة السفارة

وكان الأمير عبدالله الفيصل هو من اقترح على القيادة وأصحاب الشأن تكليفَ الشاعر المكي إبراهيم خفاجي بكتابة النشيد؛ وذلك لمعرفته الشخصية بقدرة خفاجي على ذلك، وصادف أن كان خفاجي يقضي إجازته في القاهرة فبحث عنه السفير السعودي في مصر آنذاك أسعد أبوالنصر، وعندما اهتدى إلى عنوانه ترك له إشعاراً بمراجعة السفارة السعودية في القاهرة لأمر مهم، وما أن علم خفاجي بالرغبة الكريمة وتشريفه بهذه المهمة الوطنية، حتى استعد لها، ولكن شاءت إرادة الله تعالى وفاة الملك خالد، فتأخر تنفيذ الفكرة.

وقال الشاعر الراحل: إنه قد بلغته رغبة الملك فهد بن عبدالعزيز الشروع في تنفيذ الفكرة، وبلّغه اشتراط الملك فهد أن يكون النشيد خالياً من اسم الملك، وألا تخرج كلمات النشيد عن الدين والعادات والتقاليد.

نص النشيد

ومكث خفاجي بعدها ستة أشهر في إعداد نص النشيد، ثم سلّم النص للموسيقار السعودي سراج عمر العمودي، الذي كلّف بتركيب نص النشيد وتوزيعه على موسيقى السلام الملكي.

وقد كان علي الشاعر قد أصبح وزيراً للإعلام السعودي خلفاً للدكتور اليماني؛ فقدم له نص النشيد في صورته النهائية؛ فقام بدوره وقدمه للملك فهد بن عبدالعزيز الذي أجازه بعد سماعه له وإعجابه به، وأمر بتوزيع نسخ منه على جميع سفارات المملكة العربية السعودية. وإثر ذلك منح الملك فهد الشاعر إبراهيم خفاجي شهادة البراءة والوسام الملكي الخاص بذلك.

أول أيام العيد

وكان يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 1404هـ/ 1984م هو يوم ميلاد النشيد الوطني الحالي؛ حيث سمعه الشعب السعودي والعالم بعد أن بثته إذاعة وتلفزيون المملكة في افتتاحية برامجهما ذلك اليوم.

ويتألف النشيد الوطني الجديد من 4 مقاطع كالآتي:

سَارِعِي لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَا

مَجِّدِي لِخَالِقِ السَّمَاء

وَارْفَعِ الخَفَّاقَ أَخْضَرْ

يَحْمِلُ النُّورَ الْمُسَطَّرْ

رَدّدِي الله أكْبَر

يَا مَوْطِنِي

مَوْطِنِي عِشْتَ فَخْرَ الْمسلِمِين

عَاشَ الْمَلِكْ: لِلْعَلَمْ وَالْوَطَنْ

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,898
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,241

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة