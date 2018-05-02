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"الأسلمي" يطير ببيرق الشعر الثامن للسعودية ويحصد الـ5 ملايين درهم

المملكة تهيمن على المراكز الثلاثة الأولى لـ"شاعر المليون" في أبوظبي

حقق الشاعر السعودي نجم جزاع الأسلمي، لقب شاعر المليون، للموسم الثامن في الأمسية الأخيرة التي أقيمت أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، ليحصل جائزة 5 ملايين درهم.

وكانت نتيجة لجنة التحكيم بعد جمع الحلقتين حصول بتول آل علي من الإمارات على 53 نقطة وعلي سالم الهاملي من الإمارات 46 نقطة، وصالح الهقيش الصخري من الأردن 51 نقطة، ومن السعودية نجم بن جزاع الأسلمي 53 نقطة، وفواز الزناتي العنزي 53 نقطة ومتعب النصار الشراري 47 نقطة.

وحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين درهم وهو متعب النصار الشراري، والثالث على 3 ملايين درهم وهو الشاعر فواز الزناتي، والفائز الرابع مليوني درهم للشاعرة بتول آل علي من الإمارات، والخامس مليون درهم لصالح الهقيش الصخري من الأردن والمركز السادس علي سالم الهاملي من الإمارات.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الأسلمي" يطير ببيرق الشعر الثامن للسعودية ويحصد الـ5 ملايين درهم
سبق

حقق الشاعر السعودي نجم جزاع الأسلمي، لقب شاعر المليون، للموسم الثامن في الأمسية الأخيرة التي أقيمت أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، ليحصل جائزة 5 ملايين درهم.

وكانت نتيجة لجنة التحكيم بعد جمع الحلقتين حصول بتول آل علي من الإمارات على 53 نقطة وعلي سالم الهاملي من الإمارات 46 نقطة، وصالح الهقيش الصخري من الأردن 51 نقطة، ومن السعودية نجم بن جزاع الأسلمي 53 نقطة، وفواز الزناتي العنزي 53 نقطة ومتعب النصار الشراري 47 نقطة.

وحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين درهم وهو متعب النصار الشراري، والثالث على 3 ملايين درهم وهو الشاعر فواز الزناتي، والفائز الرابع مليوني درهم للشاعرة بتول آل علي من الإمارات، والخامس مليون درهم لصالح الهقيش الصخري من الأردن والمركز السادس علي سالم الهاملي من الإمارات.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
08:56 AM

"الأسلمي" يطير ببيرق الشعر الثامن للسعودية ويحصد الـ5 ملايين درهم

المملكة تهيمن على المراكز الثلاثة الأولى لـ"شاعر المليون" في أبوظبي

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بدر العتيبي - الرياض
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25,905

حقق الشاعر السعودي نجم جزاع الأسلمي، لقب شاعر المليون، للموسم الثامن في الأمسية الأخيرة التي أقيمت أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، ليحصل جائزة 5 ملايين درهم.

وكانت نتيجة لجنة التحكيم بعد جمع الحلقتين حصول بتول آل علي من الإمارات على 53 نقطة وعلي سالم الهاملي من الإمارات 46 نقطة، وصالح الهقيش الصخري من الأردن 51 نقطة، ومن السعودية نجم بن جزاع الأسلمي 53 نقطة، وفواز الزناتي العنزي 53 نقطة ومتعب النصار الشراري 47 نقطة.

وحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين درهم وهو متعب النصار الشراري، والثالث على 3 ملايين درهم وهو الشاعر فواز الزناتي، والفائز الرابع مليوني درهم للشاعرة بتول آل علي من الإمارات، والخامس مليون درهم لصالح الهقيش الصخري من الأردن والمركز السادس علي سالم الهاملي من الإمارات.

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