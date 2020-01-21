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أمير المدينة المنورة يرعى معرض "خير أمة" بالجامعة الإسلامية.. الاثنين المقبل

2 جمادى الآخرة.. يتضمن أنشطة تفاعلية وبرامج علمية ومحاضرات

يرعى أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين المقبل، معرض "خير أمة" الذي تنظّمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال المدة من 2- 10 جمادى الآخرة 1441هـ، ضِمن برامج مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".

وأوضح مدير الجامعة المكلف الدكتور، عبدالله بن محمد العتيبي، أن المعرض يهدف إلى تعزير القيم في المجتمع من خلال أنشطة تفاعلية وبرامج علمية ومحاضرات وندوات تُسهم في تحويل القيم إلى سلوكيات عملية.

وأضاف أن المعرض يحتوي على عرض القيم بلغات متعددة تُسهم في توسيع دائرة المستهدفين من طلاب الجامعة على اختلاف لغاتهم وبلدانهم، كما يستقبل الجمهور من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين للأفراد والعائلات والأطفال طوال أيام المعرض في الفترة الصباحية من الساعة ٩- ١٢ ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 4:30- 9:30 مساءً.

وقال الدكتور "العتيبي" إنه ستقام عدة برامج مصاحبة يقدّمها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعة تستهدف العاملين في القطاعات التعليمية والطبية؛ مبينًا أنها تسلط الضوء على آليات غرس قيم "خير أمة" في طلاب التعليم وأخلاقيات مهنة الطب، والواجبات الأخلاقية للمقيمين في المدينة المنورة.

أمير المدينة المنورة الجامعة الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير المدينة المنورة يرعى معرض "خير أمة" بالجامعة الإسلامية.. الاثنين المقبل
سبق

يرعى أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين المقبل، معرض "خير أمة" الذي تنظّمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال المدة من 2- 10 جمادى الآخرة 1441هـ، ضِمن برامج مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".

وأوضح مدير الجامعة المكلف الدكتور، عبدالله بن محمد العتيبي، أن المعرض يهدف إلى تعزير القيم في المجتمع من خلال أنشطة تفاعلية وبرامج علمية ومحاضرات وندوات تُسهم في تحويل القيم إلى سلوكيات عملية.

وأضاف أن المعرض يحتوي على عرض القيم بلغات متعددة تُسهم في توسيع دائرة المستهدفين من طلاب الجامعة على اختلاف لغاتهم وبلدانهم، كما يستقبل الجمهور من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين للأفراد والعائلات والأطفال طوال أيام المعرض في الفترة الصباحية من الساعة ٩- ١٢ ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 4:30- 9:30 مساءً.

وقال الدكتور "العتيبي" إنه ستقام عدة برامج مصاحبة يقدّمها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعة تستهدف العاملين في القطاعات التعليمية والطبية؛ مبينًا أنها تسلط الضوء على آليات غرس قيم "خير أمة" في طلاب التعليم وأخلاقيات مهنة الطب، والواجبات الأخلاقية للمقيمين في المدينة المنورة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
04:31 PM

أمير المدينة المنورة يرعى معرض "خير أمة" بالجامعة الإسلامية.. الاثنين المقبل

2 جمادى الآخرة.. يتضمن أنشطة تفاعلية وبرامج علمية ومحاضرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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يرعى أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين المقبل، معرض "خير أمة" الذي تنظّمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال المدة من 2- 10 جمادى الآخرة 1441هـ، ضِمن برامج مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".

وأوضح مدير الجامعة المكلف الدكتور، عبدالله بن محمد العتيبي، أن المعرض يهدف إلى تعزير القيم في المجتمع من خلال أنشطة تفاعلية وبرامج علمية ومحاضرات وندوات تُسهم في تحويل القيم إلى سلوكيات عملية.

وأضاف أن المعرض يحتوي على عرض القيم بلغات متعددة تُسهم في توسيع دائرة المستهدفين من طلاب الجامعة على اختلاف لغاتهم وبلدانهم، كما يستقبل الجمهور من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين للأفراد والعائلات والأطفال طوال أيام المعرض في الفترة الصباحية من الساعة ٩- ١٢ ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 4:30- 9:30 مساءً.

وقال الدكتور "العتيبي" إنه ستقام عدة برامج مصاحبة يقدّمها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعة تستهدف العاملين في القطاعات التعليمية والطبية؛ مبينًا أنها تسلط الضوء على آليات غرس قيم "خير أمة" في طلاب التعليم وأخلاقيات مهنة الطب، والواجبات الأخلاقية للمقيمين في المدينة المنورة.

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