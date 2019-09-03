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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7924.18 نقطة

‏بتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال لأكثر من 133 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 46.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7924.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 117 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلية, تبوك الزراعية, بتروكيم, وفرة, ومتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة السريع, الدرع العربي, السعودي الفرنسي, المراكز, والرياض فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و3.91%.

وكانت أسهم شركات أميانتيت, الإنماء، الراجحي, الأهلية, ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, أميانتيت, الإنماء, سابك، ومجموعة السريع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 32.69 نقطة ليقفل عند مستوى 3734.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 85 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7924.18 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 46.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7924.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 117 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلية, تبوك الزراعية, بتروكيم, وفرة, ومتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة السريع, الدرع العربي, السعودي الفرنسي, المراكز, والرياض فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و3.91%.

وكانت أسهم شركات أميانتيت, الإنماء، الراجحي, الأهلية, ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, أميانتيت, الإنماء, سابك، ومجموعة السريع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 32.69 نقطة ليقفل عند مستوى 3734.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 85 صفقة.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
04:16 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7924.18 نقطة

‏بتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال لأكثر من 133 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 46.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7924.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 117 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلية, تبوك الزراعية, بتروكيم, وفرة, ومتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة السريع, الدرع العربي, السعودي الفرنسي, المراكز, والرياض فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و3.91%.

وكانت أسهم شركات أميانتيت, الإنماء، الراجحي, الأهلية, ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, أميانتيت, الإنماء, سابك، ومجموعة السريع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 32.69 نقطة ليقفل عند مستوى 3734.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 85 صفقة.

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