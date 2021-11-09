وتفصيلًا: أعرب الدكتور المغامس عن سعادته بهذا الاختيار، مشيرًا إلى أن اختيار المملكة نائبًا لرئيس الفريق يعكس المستوى الممتاز الذي وصلت إليه المهنة في المملكة، وما تتمتع به الهيئة من خبرة مهنية في مجال المعايير الدولية.

اختيار رئيس "هيئة المراجعين" نائبًا لرئيس الفريق الدولي لمعايير المحاسبة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-09 اختار الفريق الحكومي الدولي المعني بمعايير المحاسبة والإبلاغ "ISAR"، والذي يعمل تحت مظلة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس نائب رئيس للدورة الثامنة والثلاثين للفريق. وتفصيلًا: أعرب الدكتور المغامس عن سعادته بهذا الاختيار، مشيرًا إلى أن اختيار المملكة نائبًا لرئيس الفريق يعكس المستوى الممتاز الذي وصلت إليه المهنة في المملكة، وما تتمتع به الهيئة من خبرة مهنية في مجال المعايير الدولية.



09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443 09:16 PM

اختيار رئيس "هيئة المراجعين" نائبًا لرئيس الفريق الدولي لمعايير المحاسبة "المغامس" قال إن ذلك يعكس المستوى الممتاز الذي وصلت إليه المهنة في المملكة





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اختار الفريق الحكومي الدولي المعني بمعايير المحاسبة والإبلاغ "ISAR"، والذي يعمل تحت مظلة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس نائب رئيس للدورة الثامنة والثلاثين للفريق.

وتفصيلًا: أعرب الدكتور المغامس عن سعادته بهذا الاختيار، مشيرًا إلى أن اختيار المملكة نائبًا لرئيس الفريق يعكس المستوى الممتاز الذي وصلت إليه المهنة في المملكة، وما تتمتع به الهيئة من خبرة مهنية في مجال المعايير الدولية.

