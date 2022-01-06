النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة "برازيلية": مدرب "الهلال" مطلوب في "أتليتكو مينيرو"

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن إدارة نادي أتليتكو مينيرو ترغب في التعاقد مع مدرب الهلال الحالي ليوناردو جارديم.

وبحسب تلك التقارير التي أوردتها صحيفة uol: فإن هناك خمسة مدربين على رادار النادي البرازيلي منهم مدرب الهلال.

ويسعى الهلال اليوم للحصول على كأس السوبر وإضافة بطولة جديدة في مسيرة المدرب البرتغالي حين يواجه الفيصلي.

وتشهد مسيرة الهلال مع جارديم في الدوري بعض التخبطات وحالة من عدم الرضا من قبل جماهير الفريق.

ويحتل الهلال حتى الآن المركز الخامس في المسابقة برصيد 24 نقطة، علمًا بأن له مباراة مؤجلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحيفة "برازيلية": مدرب "الهلال" مطلوب في "أتليتكو مينيرو"
سبق

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن إدارة نادي أتليتكو مينيرو ترغب في التعاقد مع مدرب الهلال الحالي ليوناردو جارديم.

وبحسب تلك التقارير التي أوردتها صحيفة uol: فإن هناك خمسة مدربين على رادار النادي البرازيلي منهم مدرب الهلال.

ويسعى الهلال اليوم للحصول على كأس السوبر وإضافة بطولة جديدة في مسيرة المدرب البرتغالي حين يواجه الفيصلي.

وتشهد مسيرة الهلال مع جارديم في الدوري بعض التخبطات وحالة من عدم الرضا من قبل جماهير الفريق.

ويحتل الهلال حتى الآن المركز الخامس في المسابقة برصيد 24 نقطة، علمًا بأن له مباراة مؤجلة.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
06:21 PM

صحيفة "برازيلية": مدرب "الهلال" مطلوب في "أتليتكو مينيرو"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
593

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن إدارة نادي أتليتكو مينيرو ترغب في التعاقد مع مدرب الهلال الحالي ليوناردو جارديم.

وبحسب تلك التقارير التي أوردتها صحيفة uol: فإن هناك خمسة مدربين على رادار النادي البرازيلي منهم مدرب الهلال.

ويسعى الهلال اليوم للحصول على كأس السوبر وإضافة بطولة جديدة في مسيرة المدرب البرتغالي حين يواجه الفيصلي.

وتشهد مسيرة الهلال مع جارديم في الدوري بعض التخبطات وحالة من عدم الرضا من قبل جماهير الفريق.

ويحتل الهلال حتى الآن المركز الخامس في المسابقة برصيد 24 نقطة، علمًا بأن له مباراة مؤجلة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,288
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,288
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,615

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة