الهلال الأحمر يشارك بـ"مهرجان الإبل" بـ8 سيارات إسعاف و14 كادرًا طبيًا

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال ثمان سيارات إسعاف إضافة للكادر الطبي والعمليات والقيادات الميدانية.



وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض ياسر الجلاجل إنه تم الدفع بـثمان سيارات إسعاف، منها سيارتا دفع رباعي إضافة 14 من الكادر الطبي يمثلون طب الطوارئ وأطباء، إضافة لغرفة عمليات متنقلة ووحدة عربة للكوارث.



وأضاف الجلاجل أن مشاركة الهلال الأحمر خلال المهرجان مستمرة حتى نهايته من خلال تواجد الفرق الإسعافية وتلقي البلاغات في المهرجان للحالات الطارئة من مرضية وإصابات، خصوصاً وأن المهرجان يحظى بحضور عالي خلال فترة إقامته كما حدث العام الماضي.



وفي الختام أكد الجلاجل على تواجد الهيئة في كل المهرجانات والفعاليات التي تقام داخل المملكة من خلال تواجد الفرق الإسعافية لمباشرة الحالات المرضية والإصابات وعلاجها ونقلها إذا استدعت الحالة، إضافة لإبراز دور الهيئة من خلال إقامة أركان توعوية وتثقيفية للجمهور ودورات تدريبية في الإسعافات الأولية.