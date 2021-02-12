النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 خلال الـ24 ساعة الماضية

"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية

شحنت أكثر من 100 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم

كشفت شركة "آبل" الأمريكية عن أرقام قياسية حققتها ساعاتها الذكية "آبل ووتش".

وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن عدد مستخدمي ساعات "آبل ووتش" وصل إلى أكثر من مائة مليون مستخدم.

وأظهر التحليل الشامل لساعات "آبل ووتش" شحنت أكثر من مائة مليون وحدة في جميع أنحاء العالم.

ويشكل هذا الرقم ما نسبته 10% فقط من مستخدمي "آيفون" النشطين حول العالم، والذين يصل عددهم إلى نحو مليار مستخدم.

ووصلت ساعات "آبل ووتش" الذكية إلى هذا الرقم، على الرغم من إطلاقها في عام 2015 فقط، وكان عام 2020 هو أكثر الأعوام انتعاشًا لمبيعات تلك الساعات؛ حيث وصلت إلى أكثر من 30 مليون وحدة، وهو ما يزيد عن أعوام 2015 و2016 و2017 مجتمعة.

وشكّل السوق الأمريكي أكثر الأسواق رواجًا لساعات آبل الذكية، بنسبة وصلت إلى 35% تقريبًا.


ومن المرجح أن تزداد تلك الأرقام بصورة كبيرة خلال العام الجاري 2021 والعام المقبل 2022، بسبب سرعة تبني المستخدمين للبيئة التكنولوجية الجديدة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية
سبق

كشفت شركة "آبل" الأمريكية عن أرقام قياسية حققتها ساعاتها الذكية "آبل ووتش".

وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن عدد مستخدمي ساعات "آبل ووتش" وصل إلى أكثر من مائة مليون مستخدم.

وأظهر التحليل الشامل لساعات "آبل ووتش" شحنت أكثر من مائة مليون وحدة في جميع أنحاء العالم.

ويشكل هذا الرقم ما نسبته 10% فقط من مستخدمي "آيفون" النشطين حول العالم، والذين يصل عددهم إلى نحو مليار مستخدم.

ووصلت ساعات "آبل ووتش" الذكية إلى هذا الرقم، على الرغم من إطلاقها في عام 2015 فقط، وكان عام 2020 هو أكثر الأعوام انتعاشًا لمبيعات تلك الساعات؛ حيث وصلت إلى أكثر من 30 مليون وحدة، وهو ما يزيد عن أعوام 2015 و2016 و2017 مجتمعة.

وشكّل السوق الأمريكي أكثر الأسواق رواجًا لساعات آبل الذكية، بنسبة وصلت إلى 35% تقريبًا.


ومن المرجح أن تزداد تلك الأرقام بصورة كبيرة خلال العام الجاري 2021 والعام المقبل 2022، بسبب سرعة تبني المستخدمين للبيئة التكنولوجية الجديدة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
06:14 PM

"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية

شحنت أكثر من 100 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
679

كشفت شركة "آبل" الأمريكية عن أرقام قياسية حققتها ساعاتها الذكية "آبل ووتش".

وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن عدد مستخدمي ساعات "آبل ووتش" وصل إلى أكثر من مائة مليون مستخدم.

وأظهر التحليل الشامل لساعات "آبل ووتش" شحنت أكثر من مائة مليون وحدة في جميع أنحاء العالم.

ويشكل هذا الرقم ما نسبته 10% فقط من مستخدمي "آيفون" النشطين حول العالم، والذين يصل عددهم إلى نحو مليار مستخدم.

ووصلت ساعات "آبل ووتش" الذكية إلى هذا الرقم، على الرغم من إطلاقها في عام 2015 فقط، وكان عام 2020 هو أكثر الأعوام انتعاشًا لمبيعات تلك الساعات؛ حيث وصلت إلى أكثر من 30 مليون وحدة، وهو ما يزيد عن أعوام 2015 و2016 و2017 مجتمعة.

وشكّل السوق الأمريكي أكثر الأسواق رواجًا لساعات آبل الذكية، بنسبة وصلت إلى 35% تقريبًا.


ومن المرجح أن تزداد تلك الأرقام بصورة كبيرة خلال العام الجاري 2021 والعام المقبل 2022، بسبب سرعة تبني المستخدمين للبيئة التكنولوجية الجديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,049
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,474
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,714
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,435

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة