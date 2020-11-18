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إعلاميو وإعلاميات الباحة يرفعون التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة ذكرى البيعة

رفع رئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان بن علي الكرت، باسمه ونيابة عن إعلاميي وإعلاميات منطقة الباحة، التهنئة الصادقة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتولي الملك سلمان -نصره الله- مقاليد الحكم.

وقال "الكرت": في هذا اليوم، يوم ذكرى البيعة نستذكر الإنجازات العظيمة والمشاريع العملاقة التي تحققت في وطننا الغالي في كل المجالات التعليمية والتنموية والعلمية والثقافية والصحية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية والسياسية؛ إذ تحققت -ولله الحمد- نهضة الإنسان والمكان؛ مشيدًا بالدور القيادي والريادي المتميزيْن اللذين يقوم بهما خادم الحرمين الشريفين على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية؛ فقد تحقق لوطننا الغالي مكانة رفيعة، وأضحت ركيزة أساسية في استقرار الشرق الأوسط وواحدة من ضمن دول العشرين، ولها الدور الفاعل في استقرار النفط ومصادر الطاقة بفضل الله ثم الحكمة والحنكة التي يتمتع بها الملك سلمان أيده الله؛ مما جعل وطننا الغالي -ولله الحمد- يعيش الأمن والأمان والرخاء والاستقرار رغم ما يحيط بالعالم من تحديات اقتصادية وإشكالات سياسية؛ فقد حرص -حفظه الله- على المحافظة على الأمن الصحي الوطني، والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا التي أصابت المملكة والعالم، وبسياسات دعم سخية لتخفيف الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة بإنفاق مليارات الريالات.

وأضاف "الكرت" أن خادم الحرمين الشريفين يولي الثقافة والإعلام اهتمامه الخاص؛ فهو صديق للصحفيين والمثقفين يشارك في المناسبات الثقافية سواء كان محاضرًا أو مشاركًا؛ ليستحق أن يكون أديب الأدباء وعراب الإعلام؛ فهو راصد ذكي للتحولات السياسية، متعمق في القراءات التاريخية، واسع الثقافة صاحب حنكة قيادية وفكر نير، فاتح الأبواب للحوار الواعي والشفاف، له حوارات عديدة مع رجال الفكر والثقافة والإعلام متابع ذكي لأقوالهم ومقالاتهم، مصوّب لأخطائهم.

وسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يُديم على وطننا العظيم نعمة الأمن والأمان والرخاء.

رئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان بن علي الكرت

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إعلاميو وإعلاميات الباحة يرفعون التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة ذكرى البيعة
سبق

رفع رئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان بن علي الكرت، باسمه ونيابة عن إعلاميي وإعلاميات منطقة الباحة، التهنئة الصادقة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتولي الملك سلمان -نصره الله- مقاليد الحكم.

وقال "الكرت": في هذا اليوم، يوم ذكرى البيعة نستذكر الإنجازات العظيمة والمشاريع العملاقة التي تحققت في وطننا الغالي في كل المجالات التعليمية والتنموية والعلمية والثقافية والصحية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية والسياسية؛ إذ تحققت -ولله الحمد- نهضة الإنسان والمكان؛ مشيدًا بالدور القيادي والريادي المتميزيْن اللذين يقوم بهما خادم الحرمين الشريفين على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية؛ فقد تحقق لوطننا الغالي مكانة رفيعة، وأضحت ركيزة أساسية في استقرار الشرق الأوسط وواحدة من ضمن دول العشرين، ولها الدور الفاعل في استقرار النفط ومصادر الطاقة بفضل الله ثم الحكمة والحنكة التي يتمتع بها الملك سلمان أيده الله؛ مما جعل وطننا الغالي -ولله الحمد- يعيش الأمن والأمان والرخاء والاستقرار رغم ما يحيط بالعالم من تحديات اقتصادية وإشكالات سياسية؛ فقد حرص -حفظه الله- على المحافظة على الأمن الصحي الوطني، والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا التي أصابت المملكة والعالم، وبسياسات دعم سخية لتخفيف الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة بإنفاق مليارات الريالات.

وأضاف "الكرت" أن خادم الحرمين الشريفين يولي الثقافة والإعلام اهتمامه الخاص؛ فهو صديق للصحفيين والمثقفين يشارك في المناسبات الثقافية سواء كان محاضرًا أو مشاركًا؛ ليستحق أن يكون أديب الأدباء وعراب الإعلام؛ فهو راصد ذكي للتحولات السياسية، متعمق في القراءات التاريخية، واسع الثقافة صاحب حنكة قيادية وفكر نير، فاتح الأبواب للحوار الواعي والشفاف، له حوارات عديدة مع رجال الفكر والثقافة والإعلام متابع ذكي لأقوالهم ومقالاتهم، مصوّب لأخطائهم.

وسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يُديم على وطننا العظيم نعمة الأمن والأمان والرخاء.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
02:21 PM

إعلاميو وإعلاميات الباحة يرفعون التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة ذكرى البيعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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رفع رئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان بن علي الكرت، باسمه ونيابة عن إعلاميي وإعلاميات منطقة الباحة، التهنئة الصادقة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتولي الملك سلمان -نصره الله- مقاليد الحكم.

وقال "الكرت": في هذا اليوم، يوم ذكرى البيعة نستذكر الإنجازات العظيمة والمشاريع العملاقة التي تحققت في وطننا الغالي في كل المجالات التعليمية والتنموية والعلمية والثقافية والصحية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية والسياسية؛ إذ تحققت -ولله الحمد- نهضة الإنسان والمكان؛ مشيدًا بالدور القيادي والريادي المتميزيْن اللذين يقوم بهما خادم الحرمين الشريفين على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية؛ فقد تحقق لوطننا الغالي مكانة رفيعة، وأضحت ركيزة أساسية في استقرار الشرق الأوسط وواحدة من ضمن دول العشرين، ولها الدور الفاعل في استقرار النفط ومصادر الطاقة بفضل الله ثم الحكمة والحنكة التي يتمتع بها الملك سلمان أيده الله؛ مما جعل وطننا الغالي -ولله الحمد- يعيش الأمن والأمان والرخاء والاستقرار رغم ما يحيط بالعالم من تحديات اقتصادية وإشكالات سياسية؛ فقد حرص -حفظه الله- على المحافظة على الأمن الصحي الوطني، والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا التي أصابت المملكة والعالم، وبسياسات دعم سخية لتخفيف الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة بإنفاق مليارات الريالات.

وأضاف "الكرت" أن خادم الحرمين الشريفين يولي الثقافة والإعلام اهتمامه الخاص؛ فهو صديق للصحفيين والمثقفين يشارك في المناسبات الثقافية سواء كان محاضرًا أو مشاركًا؛ ليستحق أن يكون أديب الأدباء وعراب الإعلام؛ فهو راصد ذكي للتحولات السياسية، متعمق في القراءات التاريخية، واسع الثقافة صاحب حنكة قيادية وفكر نير، فاتح الأبواب للحوار الواعي والشفاف، له حوارات عديدة مع رجال الفكر والثقافة والإعلام متابع ذكي لأقوالهم ومقالاتهم، مصوّب لأخطائهم.

وسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يُديم على وطننا العظيم نعمة الأمن والأمان والرخاء.

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