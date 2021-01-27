الثلاثاء.. "محافظ جدة" يرعى الحفل الختامي لمسابقة الجامعة للقرآن الكريم

بمشاركة 21 جامعة وكلية ومدرسة على مستوى المحافظة بدورتها الـ10

يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء المقبل، الحفل الختامي لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم، التي يشارك فيها (21) جامعة وكلية ومدرسة أهلية وحكومية على مستوى المحافظة؛ وذلك في دورتها العاشرة.

وسيُكَرّم سموه الفائزين والفائزات بجوائز المسابقة بفروعها الأربعة؛ حيث شهدت في سنواتها التسع الماضية إقبالاً كبيراً من طلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة؛ فيما تهدف لرفع مستوى الفائدة المتحققة لحفظة القرآن الكريم ليكونوا طلاباً واعين ووسطيين في أفكارهم وسلوكهم.

من جانب آخر، قدّم مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، الشكر لمحافظ جدة على رعايته الحفل واهتمامه بالمسابقة ولجميع العاملين بها.