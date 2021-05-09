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أمانة الشرقية: ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام

"الصفيان": تتضمن إنشاء وتطوير مبانٍ وطوابق وساحات مخصصة للمواقف

قامت أمانة المنطقة الشرقية بترسية وتوقيع العقد الاستثماري الخاص لبناء مبانٍ وطوابق للمواقف والساحات مع إحدى الشركات الوطنية، الذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها وطرح الاستثمارات النوعية وتطوير المناطق المركزية والاقتصادية ومواكبة التوجهات لأنسنة المدن وتعزيز الاستثمارات بالمدن.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن المواقع تم ترسيتها على إحدى الشركات الوطنية تتضمن إنشاء وتطوير مبانٍ وطوابق وساحات مخصصة للمواقف، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة والإدارة وبناء مجموعة من المحلات التجارية الإضافية وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية لتطبيق مفهوم المدن الذكية وعناصر جودة الحياة، بقيمة تقدر بـ 117 مليون ريال ستسهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوار ومرتادي وملاك الأسواق، مفيدًا بأن المحفظة الاستثمارية لمنظومة المواقف تزيد قيمتها عن مليار و600 مليون ريال، حيث ستسهم في تعزيز مفهوم كفاءة الإنفاق وترشيد التكاليف وتطوير الخدمات.


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أمانة الشرقية: ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام
سبق

قامت أمانة المنطقة الشرقية بترسية وتوقيع العقد الاستثماري الخاص لبناء مبانٍ وطوابق للمواقف والساحات مع إحدى الشركات الوطنية، الذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها وطرح الاستثمارات النوعية وتطوير المناطق المركزية والاقتصادية ومواكبة التوجهات لأنسنة المدن وتعزيز الاستثمارات بالمدن.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن المواقع تم ترسيتها على إحدى الشركات الوطنية تتضمن إنشاء وتطوير مبانٍ وطوابق وساحات مخصصة للمواقف، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة والإدارة وبناء مجموعة من المحلات التجارية الإضافية وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية لتطبيق مفهوم المدن الذكية وعناصر جودة الحياة، بقيمة تقدر بـ 117 مليون ريال ستسهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوار ومرتادي وملاك الأسواق، مفيدًا بأن المحفظة الاستثمارية لمنظومة المواقف تزيد قيمتها عن مليار و600 مليون ريال، حيث ستسهم في تعزيز مفهوم كفاءة الإنفاق وترشيد التكاليف وتطوير الخدمات.


09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
02:13 PM

أمانة الشرقية: ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام

"الصفيان": تتضمن إنشاء وتطوير مبانٍ وطوابق وساحات مخصصة للمواقف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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قامت أمانة المنطقة الشرقية بترسية وتوقيع العقد الاستثماري الخاص لبناء مبانٍ وطوابق للمواقف والساحات مع إحدى الشركات الوطنية، الذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها وطرح الاستثمارات النوعية وتطوير المناطق المركزية والاقتصادية ومواكبة التوجهات لأنسنة المدن وتعزيز الاستثمارات بالمدن.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن المواقع تم ترسيتها على إحدى الشركات الوطنية تتضمن إنشاء وتطوير مبانٍ وطوابق وساحات مخصصة للمواقف، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة والإدارة وبناء مجموعة من المحلات التجارية الإضافية وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية لتطبيق مفهوم المدن الذكية وعناصر جودة الحياة، بقيمة تقدر بـ 117 مليون ريال ستسهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوار ومرتادي وملاك الأسواق، مفيدًا بأن المحفظة الاستثمارية لمنظومة المواقف تزيد قيمتها عن مليار و600 مليون ريال، حيث ستسهم في تعزيز مفهوم كفاءة الإنفاق وترشيد التكاليف وتطوير الخدمات.


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