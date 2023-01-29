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خطأ فادح يقع فيه الجميع قبل طهي الدجاج .. تعرّف ماذا يقول العلم؟

ينذر بمشاكل صحية خطيرة تصل إلى حد التسمم الغذائي

حذر عدد من الخبراء إلى ضرورة الانتباه إلى عادة خاطئة قبل طهي الدجاج يعد ضروريًا سيما وأن الدجاج يحظى بشعبية كبيرة على موائد العالم أجمع تقريبًا، لأنه مصدر صحي ورخيص للبروتين مقارنة باللحوم الأخرى.

وطالب الخبراء ممن يقومون بغسل الدجاج النيئ حرصًا على تنظيفه و"تطهيره"، بالتوقف عن ذلك فورًا لأن هذه العادة، رغم أنها تبدو سليمة، تنذر بمشاكل صحية خطيرة تصل إلى حد التسمم الغذائي.

وبحسب "سكاي نيوز" نقلاً عن موقع هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، فإن سكب الماء على الدجاج النيئ من شأنه أن ينقل أنواعًا مختلفة من البكتيريا الضارة إلى اليدين والملابس ومعدات الطهي القريبة بحيث يمكن لقطرة الماء الواحدة التي تتطاير من غسيل الدجاج أن تتحرك لمسافة تبلغ نصف متر، وحين تجرف بكتيريا الـ"كومبيلوباكتر" الموجودة في الدجاج، وتزداد فرص الإصابة بالأمراض.

ووفقا لإرشادات الهيئة البريطانية، فإن بعض أنواع البكتيريا قد تسبب التسمم الغذائي حين تنتقل إلى الإنسان، ولذلك، فإن الوقاية هي الحل. حيث تعد بكتيريا "كومبيلوباكتر" من أبرز عوامل الإصابة بالتسمم الغذائي في بريطانيا، وتشير الأرقام إلى أن 50 بالمئة من الدواجن التي تباع في البلاد تحمل البكتيريا كما تسبب هذه البكتيريا آلامًا في المعدة، فضلاً عن إسهال حاد ونوبات من الغثيان، قد تتراوح بين اثنتين و5 في اليوم الواحد.

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خطأ فادح يقع فيه الجميع قبل طهي الدجاج .. تعرّف ماذا يقول العلم؟
سبق

حذر عدد من الخبراء إلى ضرورة الانتباه إلى عادة خاطئة قبل طهي الدجاج يعد ضروريًا سيما وأن الدجاج يحظى بشعبية كبيرة على موائد العالم أجمع تقريبًا، لأنه مصدر صحي ورخيص للبروتين مقارنة باللحوم الأخرى.

وطالب الخبراء ممن يقومون بغسل الدجاج النيئ حرصًا على تنظيفه و"تطهيره"، بالتوقف عن ذلك فورًا لأن هذه العادة، رغم أنها تبدو سليمة، تنذر بمشاكل صحية خطيرة تصل إلى حد التسمم الغذائي.

وبحسب "سكاي نيوز" نقلاً عن موقع هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، فإن سكب الماء على الدجاج النيئ من شأنه أن ينقل أنواعًا مختلفة من البكتيريا الضارة إلى اليدين والملابس ومعدات الطهي القريبة بحيث يمكن لقطرة الماء الواحدة التي تتطاير من غسيل الدجاج أن تتحرك لمسافة تبلغ نصف متر، وحين تجرف بكتيريا الـ"كومبيلوباكتر" الموجودة في الدجاج، وتزداد فرص الإصابة بالأمراض.

ووفقا لإرشادات الهيئة البريطانية، فإن بعض أنواع البكتيريا قد تسبب التسمم الغذائي حين تنتقل إلى الإنسان، ولذلك، فإن الوقاية هي الحل. حيث تعد بكتيريا "كومبيلوباكتر" من أبرز عوامل الإصابة بالتسمم الغذائي في بريطانيا، وتشير الأرقام إلى أن 50 بالمئة من الدواجن التي تباع في البلاد تحمل البكتيريا كما تسبب هذه البكتيريا آلامًا في المعدة، فضلاً عن إسهال حاد ونوبات من الغثيان، قد تتراوح بين اثنتين و5 في اليوم الواحد.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
07:53 PM

خطأ فادح يقع فيه الجميع قبل طهي الدجاج .. تعرّف ماذا يقول العلم؟

ينذر بمشاكل صحية خطيرة تصل إلى حد التسمم الغذائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر عدد من الخبراء إلى ضرورة الانتباه إلى عادة خاطئة قبل طهي الدجاج يعد ضروريًا سيما وأن الدجاج يحظى بشعبية كبيرة على موائد العالم أجمع تقريبًا، لأنه مصدر صحي ورخيص للبروتين مقارنة باللحوم الأخرى.

وطالب الخبراء ممن يقومون بغسل الدجاج النيئ حرصًا على تنظيفه و"تطهيره"، بالتوقف عن ذلك فورًا لأن هذه العادة، رغم أنها تبدو سليمة، تنذر بمشاكل صحية خطيرة تصل إلى حد التسمم الغذائي.

وبحسب "سكاي نيوز" نقلاً عن موقع هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، فإن سكب الماء على الدجاج النيئ من شأنه أن ينقل أنواعًا مختلفة من البكتيريا الضارة إلى اليدين والملابس ومعدات الطهي القريبة بحيث يمكن لقطرة الماء الواحدة التي تتطاير من غسيل الدجاج أن تتحرك لمسافة تبلغ نصف متر، وحين تجرف بكتيريا الـ"كومبيلوباكتر" الموجودة في الدجاج، وتزداد فرص الإصابة بالأمراض.

ووفقا لإرشادات الهيئة البريطانية، فإن بعض أنواع البكتيريا قد تسبب التسمم الغذائي حين تنتقل إلى الإنسان، ولذلك، فإن الوقاية هي الحل. حيث تعد بكتيريا "كومبيلوباكتر" من أبرز عوامل الإصابة بالتسمم الغذائي في بريطانيا، وتشير الأرقام إلى أن 50 بالمئة من الدواجن التي تباع في البلاد تحمل البكتيريا كما تسبب هذه البكتيريا آلامًا في المعدة، فضلاً عن إسهال حاد ونوبات من الغثيان، قد تتراوح بين اثنتين و5 في اليوم الواحد.

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