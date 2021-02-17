النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فلكية جدة": القمر يقترن بالمريخ غدًا.. ويُرى بالعين المجردة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إنه سيرصد في سماء السعودية والوطن العربي، بعد غروب شمس يوم غد الخميس 18 فبراير وبداية الليل، وقوع القمر قرب كوكب المريخ بالأفق الغربي في ظاهرة تشاهد بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

وأوضح أن المريخ يعتبر الكوكب الوحيد اللامع الذي يرصد بداية المساء طوال شهر فبراير الحالي؛ حيث يبدو للعين المجردة كنقطة برتقالية، ويلاحظ خفوت لمعانه مقارنة بالأشهر الماضية، ولرؤية قرص الكوكب سيحتاج الراصد لاستخدام تلسكوب مقاس 8 بوصة أو أكبر، ويفضل استخدام مرشحات لونية لتحسين لرؤية تفاصيل الكوكب.

وأشار إلى أن المريخ يضيء أمام كوكبة الحمل، وبعد أسبوع في 24 فبراير سيكون قد تحرك أمام كوكبة الثور، وسيبقى المريخ أمامها لمدة شهرين تقريبًا، حتى ينتقل إلى كوكبة التوأمين في 24 أبريل المقبل.

وسيحدث اقتران القمر بالمريخ بالتزامن مع وصول المسبار المتجول (بيرسيفيرانس) التابع لوكالة ناسا إلى الكوكب الأحمر عند الساعة 10:15 مساءً بتوقيت السعودية (07:15 مساء بتوقيت غرينتش)، والهبوط في فوهة جيزيرو عند حوالي الساعة 11:55 مساءً بتوقيت السعودية (08:55 مساءً بتوقيت غرينتش)؛ بهدف جمع عينات من التربة والبحث عن علامات لحياة قديمة. كما ستستخدم التكنولوجيا السمعية والبصرية للسماح برؤية وسماع ما يشبه لمس عالم آخر لأول مرة على الإطلاق، إضافة لتحليق أول مروحية في سماء الكوكب الأحمر.

الجمعية الفلكية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فلكية جدة": القمر يقترن بالمريخ غدًا.. ويُرى بالعين المجردة
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إنه سيرصد في سماء السعودية والوطن العربي، بعد غروب شمس يوم غد الخميس 18 فبراير وبداية الليل، وقوع القمر قرب كوكب المريخ بالأفق الغربي في ظاهرة تشاهد بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

وأوضح أن المريخ يعتبر الكوكب الوحيد اللامع الذي يرصد بداية المساء طوال شهر فبراير الحالي؛ حيث يبدو للعين المجردة كنقطة برتقالية، ويلاحظ خفوت لمعانه مقارنة بالأشهر الماضية، ولرؤية قرص الكوكب سيحتاج الراصد لاستخدام تلسكوب مقاس 8 بوصة أو أكبر، ويفضل استخدام مرشحات لونية لتحسين لرؤية تفاصيل الكوكب.

وأشار إلى أن المريخ يضيء أمام كوكبة الحمل، وبعد أسبوع في 24 فبراير سيكون قد تحرك أمام كوكبة الثور، وسيبقى المريخ أمامها لمدة شهرين تقريبًا، حتى ينتقل إلى كوكبة التوأمين في 24 أبريل المقبل.

وسيحدث اقتران القمر بالمريخ بالتزامن مع وصول المسبار المتجول (بيرسيفيرانس) التابع لوكالة ناسا إلى الكوكب الأحمر عند الساعة 10:15 مساءً بتوقيت السعودية (07:15 مساء بتوقيت غرينتش)، والهبوط في فوهة جيزيرو عند حوالي الساعة 11:55 مساءً بتوقيت السعودية (08:55 مساءً بتوقيت غرينتش)؛ بهدف جمع عينات من التربة والبحث عن علامات لحياة قديمة. كما ستستخدم التكنولوجيا السمعية والبصرية للسماح برؤية وسماع ما يشبه لمس عالم آخر لأول مرة على الإطلاق، إضافة لتحليق أول مروحية في سماء الكوكب الأحمر.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
07:03 PM

"فلكية جدة": القمر يقترن بالمريخ غدًا.. ويُرى بالعين المجردة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,021

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إنه سيرصد في سماء السعودية والوطن العربي، بعد غروب شمس يوم غد الخميس 18 فبراير وبداية الليل، وقوع القمر قرب كوكب المريخ بالأفق الغربي في ظاهرة تشاهد بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

وأوضح أن المريخ يعتبر الكوكب الوحيد اللامع الذي يرصد بداية المساء طوال شهر فبراير الحالي؛ حيث يبدو للعين المجردة كنقطة برتقالية، ويلاحظ خفوت لمعانه مقارنة بالأشهر الماضية، ولرؤية قرص الكوكب سيحتاج الراصد لاستخدام تلسكوب مقاس 8 بوصة أو أكبر، ويفضل استخدام مرشحات لونية لتحسين لرؤية تفاصيل الكوكب.

وأشار إلى أن المريخ يضيء أمام كوكبة الحمل، وبعد أسبوع في 24 فبراير سيكون قد تحرك أمام كوكبة الثور، وسيبقى المريخ أمامها لمدة شهرين تقريبًا، حتى ينتقل إلى كوكبة التوأمين في 24 أبريل المقبل.

وسيحدث اقتران القمر بالمريخ بالتزامن مع وصول المسبار المتجول (بيرسيفيرانس) التابع لوكالة ناسا إلى الكوكب الأحمر عند الساعة 10:15 مساءً بتوقيت السعودية (07:15 مساء بتوقيت غرينتش)، والهبوط في فوهة جيزيرو عند حوالي الساعة 11:55 مساءً بتوقيت السعودية (08:55 مساءً بتوقيت غرينتش)؛ بهدف جمع عينات من التربة والبحث عن علامات لحياة قديمة. كما ستستخدم التكنولوجيا السمعية والبصرية للسماح برؤية وسماع ما يشبه لمس عالم آخر لأول مرة على الإطلاق، إضافة لتحليق أول مروحية في سماء الكوكب الأحمر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,194
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,932
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,578

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة