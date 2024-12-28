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شاهد.. أمين مكتبة الملك فهد الوطنية المكلف يفتتح "معرض الخط العربي"

شمل أنواعاً مختلفة منه ومخطوطات نادرة وعرض نماذج متميزة

تزامناً مع نجاح المملكة في تسجيل "الخط العربي" على قائمة التراث غير المادي في منظمة اليونسكو، وانطلاقاً من دور مكتبة الملك فهد الوطنية الثقافي والمعرفي، افتتح الأمين العام المكلف للمكتبة الدكتور منصور بن عبدالله الزامل معرض الخط العربي، في بهو المكتبة الشرقي صباح اليوم بحضور منسوبي المكتبة.

اشتمل المعرض على أنواع مختلفة من الخط العربي وجمالياته، كما تضمن مخطوطات نادرة تعكس مراحل تطور الخط العربي والكتابة، وعرض نماذج متميزة تتناسب مع هدف المعرض.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، وتُعقد على هامشه محاضرة للخطاط ناصر الميمون بعنوان "تاريخ الخط العربي في المملكة العربية السعودية"، وكذلك ورشة للخط العربي للخطاط سلطان العيسى بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت".

وعقب الافتتاح قال الأمين العام المكلف الزامل: "إن المعرض يأتي إيماناً من مكتبة الملك فهد الوطنية بالخط العربي ودوره الريادي في الحضارة العربية والإسلامية، ويتماشى مع جهود وزارة الثقافة التي حددت ستة أهداف رئيسة يتمحور حولها عام الخط العربي، تبدأ بإبراز فن الخط العربي بصفته فناً قائماً بذاته، وتعزيز دور السعودية كحاضنة للخط العربي، وراعية وداعمة له، وتعزيز ممارسات الخط العربي وتحفيزها على مستوى المؤسسات والأفراد، وتقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين في الخط العربي، ونشر ثقافة استخدامه بين النشء".

وأشار "الزامل" إلى أن المكتبة تعيش حراكاً ثقافياً بفضل الدعم اللامحدود والتوجيهات من لدن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله، ونائبه حامد محمد فايز، لافتاً بأن هناك ورش عمل مستمرة لتطوير الخطة الإستراتيجية للمكتبة لمواكبة رؤية المملكة 2030 م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمين مكتبة الملك فهد الوطنية المكلف يفتتح "معرض الخط العربي"
سبق

تزامناً مع نجاح المملكة في تسجيل "الخط العربي" على قائمة التراث غير المادي في منظمة اليونسكو، وانطلاقاً من دور مكتبة الملك فهد الوطنية الثقافي والمعرفي، افتتح الأمين العام المكلف للمكتبة الدكتور منصور بن عبدالله الزامل معرض الخط العربي، في بهو المكتبة الشرقي صباح اليوم بحضور منسوبي المكتبة.

اشتمل المعرض على أنواع مختلفة من الخط العربي وجمالياته، كما تضمن مخطوطات نادرة تعكس مراحل تطور الخط العربي والكتابة، وعرض نماذج متميزة تتناسب مع هدف المعرض.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، وتُعقد على هامشه محاضرة للخطاط ناصر الميمون بعنوان "تاريخ الخط العربي في المملكة العربية السعودية"، وكذلك ورشة للخط العربي للخطاط سلطان العيسى بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت".

وعقب الافتتاح قال الأمين العام المكلف الزامل: "إن المعرض يأتي إيماناً من مكتبة الملك فهد الوطنية بالخط العربي ودوره الريادي في الحضارة العربية والإسلامية، ويتماشى مع جهود وزارة الثقافة التي حددت ستة أهداف رئيسة يتمحور حولها عام الخط العربي، تبدأ بإبراز فن الخط العربي بصفته فناً قائماً بذاته، وتعزيز دور السعودية كحاضنة للخط العربي، وراعية وداعمة له، وتعزيز ممارسات الخط العربي وتحفيزها على مستوى المؤسسات والأفراد، وتقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين في الخط العربي، ونشر ثقافة استخدامه بين النشء".

وأشار "الزامل" إلى أن المكتبة تعيش حراكاً ثقافياً بفضل الدعم اللامحدود والتوجيهات من لدن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله، ونائبه حامد محمد فايز، لافتاً بأن هناك ورش عمل مستمرة لتطوير الخطة الإستراتيجية للمكتبة لمواكبة رؤية المملكة 2030 م.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:20 PM

شاهد.. أمين مكتبة الملك فهد الوطنية المكلف يفتتح "معرض الخط العربي"

شمل أنواعاً مختلفة منه ومخطوطات نادرة وعرض نماذج متميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تزامناً مع نجاح المملكة في تسجيل "الخط العربي" على قائمة التراث غير المادي في منظمة اليونسكو، وانطلاقاً من دور مكتبة الملك فهد الوطنية الثقافي والمعرفي، افتتح الأمين العام المكلف للمكتبة الدكتور منصور بن عبدالله الزامل معرض الخط العربي، في بهو المكتبة الشرقي صباح اليوم بحضور منسوبي المكتبة.

اشتمل المعرض على أنواع مختلفة من الخط العربي وجمالياته، كما تضمن مخطوطات نادرة تعكس مراحل تطور الخط العربي والكتابة، وعرض نماذج متميزة تتناسب مع هدف المعرض.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، وتُعقد على هامشه محاضرة للخطاط ناصر الميمون بعنوان "تاريخ الخط العربي في المملكة العربية السعودية"، وكذلك ورشة للخط العربي للخطاط سلطان العيسى بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت".

وعقب الافتتاح قال الأمين العام المكلف الزامل: "إن المعرض يأتي إيماناً من مكتبة الملك فهد الوطنية بالخط العربي ودوره الريادي في الحضارة العربية والإسلامية، ويتماشى مع جهود وزارة الثقافة التي حددت ستة أهداف رئيسة يتمحور حولها عام الخط العربي، تبدأ بإبراز فن الخط العربي بصفته فناً قائماً بذاته، وتعزيز دور السعودية كحاضنة للخط العربي، وراعية وداعمة له، وتعزيز ممارسات الخط العربي وتحفيزها على مستوى المؤسسات والأفراد، وتقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين في الخط العربي، ونشر ثقافة استخدامه بين النشء".

وأشار "الزامل" إلى أن المكتبة تعيش حراكاً ثقافياً بفضل الدعم اللامحدود والتوجيهات من لدن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله، ونائبه حامد محمد فايز، لافتاً بأن هناك ورش عمل مستمرة لتطوير الخطة الإستراتيجية للمكتبة لمواكبة رؤية المملكة 2030 م.

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