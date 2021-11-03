النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 83.70 دولار للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 1.6%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بارتفاعها، وفي ترقب اجتماع "أوبك +" الخميس لتقييم سياسة الإنتاج الحالية.

وقال محللو "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، إن أسعار الخام تتراجع بفعل زيادة الضغط على "أوبك" لزيادة الإنتاج، وإن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"؛ يقود دعوات الاقتصادات الكبرى بزيادة الإنتاج لدى المجموعة بما يتجاوز المستويات المتفق عليها.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.2% إلى 83.70 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 1.6% مسجلة 82.56 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات النفط 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من أكتوبر.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقتٍ لاحقٍ اليوم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 83.70 دولار للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بارتفاعها، وفي ترقب اجتماع "أوبك +" الخميس لتقييم سياسة الإنتاج الحالية.

وقال محللو "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، إن أسعار الخام تتراجع بفعل زيادة الضغط على "أوبك" لزيادة الإنتاج، وإن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"؛ يقود دعوات الاقتصادات الكبرى بزيادة الإنتاج لدى المجموعة بما يتجاوز المستويات المتفق عليها.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.2% إلى 83.70 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 1.6% مسجلة 82.56 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات النفط 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من أكتوبر.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقتٍ لاحقٍ اليوم.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
09:55 AM

تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 83.70 دولار للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 1.6%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
282

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بارتفاعها، وفي ترقب اجتماع "أوبك +" الخميس لتقييم سياسة الإنتاج الحالية.

وقال محللو "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، إن أسعار الخام تتراجع بفعل زيادة الضغط على "أوبك" لزيادة الإنتاج، وإن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"؛ يقود دعوات الاقتصادات الكبرى بزيادة الإنتاج لدى المجموعة بما يتجاوز المستويات المتفق عليها.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.2% إلى 83.70 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 1.6% مسجلة 82.56 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات النفط 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من أكتوبر.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقتٍ لاحقٍ اليوم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,035
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,943
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,076
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,150

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة