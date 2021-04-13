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"الوطني للأرصاد" يبشّر نجران بحالة ماطرة تستمر لـ 9 مساءً

تصحبها رياح مثيرة للأتربة والغبار مع تدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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"الوطني للأرصاد" يبشّر نجران بحالة ماطرة تستمر لـ 9 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
12:20 PM

"الوطني للأرصاد" يبشّر نجران بحالة ماطرة تستمر لـ 9 مساءً

تصحبها رياح مثيرة للأتربة والغبار مع تدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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