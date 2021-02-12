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"تركي آل الشيخ" ينعى بطل العالم في السباحة لذوي الإعاقة "الحمدان"

نعى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، بطل العالم في السباحة لذوي الإعاقة عبد الرحمن حسن الحمدان.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صادق العزاء والمواساة في وفاة بطل العالم في السباحة لذوي الإعاقة، ابني عبدالرحمن حسن الحمدان، الذي توفي اليوم”.

وأضاف: "العزاء موصول لكل ذوي الفقيد رحمه الله.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن الراحل عبدالرحمن بن حسن الحمدان ولد في 2 / 1 / 1418هـ، وهو ذو إعاقة مزدوجة حركية صلب مشقوق، وذهنية صعوبات التعلم، احترف السباحة، ونال الكثير من الألقاب منها ألقاب: قرش الصحراء، المعجزة السعودية، قاهر المياه، البطل القادم من جزيرة العرب، وشارك في أكثر من 11 بطولة محلية وعالمية، وحصل على 18 ميدالية عن مشاركاته داخل المملكة، وست ميداليات دولية في رياضة المعاقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي آل الشيخ" ينعى بطل العالم في السباحة لذوي الإعاقة "الحمدان"
سبق

نعى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، بطل العالم في السباحة لذوي الإعاقة عبد الرحمن حسن الحمدان.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صادق العزاء والمواساة في وفاة بطل العالم في السباحة لذوي الإعاقة، ابني عبدالرحمن حسن الحمدان، الذي توفي اليوم”.

وأضاف: "العزاء موصول لكل ذوي الفقيد رحمه الله.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن الراحل عبدالرحمن بن حسن الحمدان ولد في 2 / 1 / 1418هـ، وهو ذو إعاقة مزدوجة حركية صلب مشقوق، وذهنية صعوبات التعلم، احترف السباحة، ونال الكثير من الألقاب منها ألقاب: قرش الصحراء، المعجزة السعودية، قاهر المياه، البطل القادم من جزيرة العرب، وشارك في أكثر من 11 بطولة محلية وعالمية، وحصل على 18 ميدالية عن مشاركاته داخل المملكة، وست ميداليات دولية في رياضة المعاقين.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
01:36 AM

"تركي آل الشيخ" ينعى بطل العالم في السباحة لذوي الإعاقة "الحمدان"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,570

نعى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، بطل العالم في السباحة لذوي الإعاقة عبد الرحمن حسن الحمدان.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صادق العزاء والمواساة في وفاة بطل العالم في السباحة لذوي الإعاقة، ابني عبدالرحمن حسن الحمدان، الذي توفي اليوم”.

وأضاف: "العزاء موصول لكل ذوي الفقيد رحمه الله.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن الراحل عبدالرحمن بن حسن الحمدان ولد في 2 / 1 / 1418هـ، وهو ذو إعاقة مزدوجة حركية صلب مشقوق، وذهنية صعوبات التعلم، احترف السباحة، ونال الكثير من الألقاب منها ألقاب: قرش الصحراء، المعجزة السعودية، قاهر المياه، البطل القادم من جزيرة العرب، وشارك في أكثر من 11 بطولة محلية وعالمية، وحصل على 18 ميدالية عن مشاركاته داخل المملكة، وست ميداليات دولية في رياضة المعاقين.

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