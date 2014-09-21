بقرار من وزير الرياضة.. خليل شعبي وكيلاً مساعداً للمنشآت الرياضية

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي بن الفيصل وزير الرياضة، قراراً بتكليف المهندس خليل بن ابراهيم شعبي وكيلاً مساعداً للمنشآت الرياضية.
"سبق" تهنئ خليل شعبي بهذا التكليف، متنميةً له مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي بن الفيصل وزير الرياضة، قراراً بتكليف المهندس خليل بن ابراهيم شعبي وكيلاً مساعداً للمنشآت الرياضية.
"سبق" تهنئ خليل شعبي بهذا التكليف، متنميةً له مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي بن الفيصل وزير الرياضة، قراراً بتكليف المهندس خليل بن ابراهيم شعبي وكيلاً مساعداً للمنشآت الرياضية.
"سبق" تهنئ خليل شعبي بهذا التكليف، متنميةً له مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي بن الفيصل وزير الرياضة، قراراً بتكليف المهندس خليل بن ابراهيم شعبي وكيلاً مساعداً للمنشآت الرياضية.
"سبق" تهنئ خليل شعبي بهذا التكليف، متنميةً له مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة دينه ومليكه ووطنه.