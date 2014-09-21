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بقرار من وزير الرياضة.. خليل شعبي وكيلاً مساعداً للمنشآت الرياضية

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي بن الفيصل وزير الرياضة، قراراً بتكليف المهندس خليل بن ابراهيم شعبي وكيلاً مساعداً للمنشآت الرياضية.

"سبق" تهنئ خليل شعبي بهذا التكليف، متنميةً له مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بقرار من وزير الرياضة.. خليل شعبي وكيلاً مساعداً للمنشآت الرياضية
سبق

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي بن الفيصل وزير الرياضة، قراراً بتكليف المهندس خليل بن ابراهيم شعبي وكيلاً مساعداً للمنشآت الرياضية.

"سبق" تهنئ خليل شعبي بهذا التكليف، متنميةً له مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
07:20 PM

بقرار من وزير الرياضة.. خليل شعبي وكيلاً مساعداً للمنشآت الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي بن الفيصل وزير الرياضة، قراراً بتكليف المهندس خليل بن ابراهيم شعبي وكيلاً مساعداً للمنشآت الرياضية.

"سبق" تهنئ خليل شعبي بهذا التكليف، متنميةً له مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

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