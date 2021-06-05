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"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية

أشار إلى الإشادات الدولية بدور السعودية في استعادة الأنظمة البيئية

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن للمملكة دورًا رائدًا في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية، عبر إطلاقها مبادرات عدة لتعزيز التنوع الأحيائي وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون لتحسين جودة الحياة.

وقال "الفضلي" عبر وسم #اليوم_العالمي_للبيئة: تأتي مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في مقدمة هذه المبادرات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أطلقت المملكة أثناء ترؤسها مجموعة العشرين مبادرتين عالميتين حازتا على إشادات دولية عدة، لاستعادة الأنظمة البيئية البحرية والبرية.

وأردف: هاتان المبادرتان هما "مبادرة إنشاء المنصة العالمية لتسريع أبحاث الشعب المرجانية"، و"المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل الفطرية البرية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية
سبق

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن للمملكة دورًا رائدًا في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية، عبر إطلاقها مبادرات عدة لتعزيز التنوع الأحيائي وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون لتحسين جودة الحياة.

وقال "الفضلي" عبر وسم #اليوم_العالمي_للبيئة: تأتي مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في مقدمة هذه المبادرات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أطلقت المملكة أثناء ترؤسها مجموعة العشرين مبادرتين عالميتين حازتا على إشادات دولية عدة، لاستعادة الأنظمة البيئية البحرية والبرية.

وأردف: هاتان المبادرتان هما "مبادرة إنشاء المنصة العالمية لتسريع أبحاث الشعب المرجانية"، و"المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل الفطرية البرية".

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
12:46 PM

"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية

أشار إلى الإشادات الدولية بدور السعودية في استعادة الأنظمة البيئية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن للمملكة دورًا رائدًا في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية، عبر إطلاقها مبادرات عدة لتعزيز التنوع الأحيائي وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون لتحسين جودة الحياة.

وقال "الفضلي" عبر وسم #اليوم_العالمي_للبيئة: تأتي مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في مقدمة هذه المبادرات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أطلقت المملكة أثناء ترؤسها مجموعة العشرين مبادرتين عالميتين حازتا على إشادات دولية عدة، لاستعادة الأنظمة البيئية البحرية والبرية.

وأردف: هاتان المبادرتان هما "مبادرة إنشاء المنصة العالمية لتسريع أبحاث الشعب المرجانية"، و"المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل الفطرية البرية".

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