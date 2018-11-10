"آل جابر" يسدل الستار عن تصاميم مطار مأرب اليمني الذي تنفذه المملكة

في إطار مشروعات البرنامج السعودي لإعادة الإعمار في كل أنحاء اليمن

كشف المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد سعيد آل جابر، عن سلسلة المشروعات الكبرى التي تتولاها المملكة في اليمن، في إطار عملية إعادة الإعمار ومشروعات البرنامج السعودي لإعادة الإعمار في كل أنحاء اليمن.

حيث أسدل الستار عن معلومات جديدة لمخطط مشروع مطار مأرب، الذي يساهم فيه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وقال "آل جابر" خلال لقاء بثته العربية: مطار مأرب في وسط اليمن. في مأرب التاريخية، وبحاجة إلى الوصول والمطار سيكون محليًا وإقليميًا وسيتسع لمليوني مسافر سنويًا".

وتابع: وسيوفر المشروع وظائف وفرصًا استثمارية كبيرة وألف وظيفة لعملية التشغيل وهو مصمم من شركة أمريكية صممت مطار شيكاغو وأبها وجازان في السعودية. وسيكون من أفضل محطات الركاب في الإقليم، وسينعش المنطقة، كما قال السفير.

وأضاف أن هناك مشروعات كبيرة منها مدينة الملك سلمان التعليمية التي ستضم كليتي طب وتربية، ومشروعات زراعية أخرى.

وكشف السفير عن مشروعات مهمة في جزيرة سقطرى، ومستشفى سيئون أيضًا، وآخر في الجوف سيفتتح الأسبوع المقبل.

على الجانب الاقتصادي، قال إن هناك 200 مليون دولار أودعت في البنك المركزي اليمني.

ورد السفير "آل جابر" على اتهامات تطول التحالف قائلاً إن "هناك ادعاءات باطلة فالسعودية تدعم اليمن، بحكم أنهم أشقاء ودولة مجاورة". وقال إن "لدينا تواصلاً مع البنك الدولي بحيث تتم إعادة الإعمار قريبًا".

وعن الوظائف التي ستخلقها هذه المشروعات، قال السفير السعودي إن هناك عشرات آلاف الوظائف، وإن إستراتيجية البرنامج تعتمد على الشركات المحلية والعمالة اليمنية، ما أمكن. وهذه المشروعات ستخلق جوًا من الحراك الاقتصادي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ مجموعة مشروعات منها: مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية، مستشفى سيئون، مدارس الغيضة، مشروع مياه الغيضة، مشروع حفر الآبار، محطتي كهرباء سقطرى، مركز الكلى، مشروع المشتقات النفطية، مشروع المجمعات السكنية، المراكز الحدودية، مركز الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

ومحمد سعيد آل جابر هو المشرف العام للبرنامج السعودي لإعادة الإعمار، ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات في محافظات مأرب والمهرة وحضرموت، حيث أعلن عن مخطط لإنشاء مطار إقليمي لمحافظة مأرب.