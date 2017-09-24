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بين التراث والتقنية.. أمين الشرقية يدشن ميدان العرضة بكورنيش الخبر

كل قطعة تحمل "باركود" يضمّ معلومات حول منطقة من مناطق المملكة

دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أمس الأول مجسم "ميدان العرضة" بمحافظة الخبر، تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 91 يرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي.

ويأتي تدشين ميدان العرضة في كورنيش الخبر والذي قدمه رجل الأعمال في المنطقة بدر السويدان هدية للمنطقة الشرقية للجمع بين الإرث الوطني والفنون الشعبية بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني .

وقال "السويدان": مجسم الميدان عبارة عن 13 منطقة نقشت بزخارف تشكل الهوية العمرانية الخاصة بمناطق المملكة وبأسلوب يحاكي هوية المشروع، إضافة إلى مسطح مائي راقص مع أهازيج العرضة .

وأضاف: هناك باركود في كل قطعة منحوتة لكل منطقة يضم معلومات عن المنطقة وتاريخها وجميع المعلومات عنها، وأكد السويدان أن ما نقدمه لهذا الوطن الغالي ومهما نقدم لن نوفيه حقه، فالوطن غالي ومقدراته غالية وقادته غاليين، فيحق لكل المواطنين السعوديين أن يفخروا بهذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية ويقولون بصوت واحد " هي لنا دار".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين التراث والتقنية.. أمين الشرقية يدشن ميدان العرضة بكورنيش الخبر
سبق

دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أمس الأول مجسم "ميدان العرضة" بمحافظة الخبر، تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 91 يرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي.

ويأتي تدشين ميدان العرضة في كورنيش الخبر والذي قدمه رجل الأعمال في المنطقة بدر السويدان هدية للمنطقة الشرقية للجمع بين الإرث الوطني والفنون الشعبية بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني .

وقال "السويدان": مجسم الميدان عبارة عن 13 منطقة نقشت بزخارف تشكل الهوية العمرانية الخاصة بمناطق المملكة وبأسلوب يحاكي هوية المشروع، إضافة إلى مسطح مائي راقص مع أهازيج العرضة .

وأضاف: هناك باركود في كل قطعة منحوتة لكل منطقة يضم معلومات عن المنطقة وتاريخها وجميع المعلومات عنها، وأكد السويدان أن ما نقدمه لهذا الوطن الغالي ومهما نقدم لن نوفيه حقه، فالوطن غالي ومقدراته غالية وقادته غاليين، فيحق لكل المواطنين السعوديين أن يفخروا بهذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية ويقولون بصوت واحد " هي لنا دار".

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
04:04 PM

بين التراث والتقنية.. أمين الشرقية يدشن ميدان العرضة بكورنيش الخبر

كل قطعة تحمل "باركود" يضمّ معلومات حول منطقة من مناطق المملكة

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عبدالله السالم - الدمام
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دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أمس الأول مجسم "ميدان العرضة" بمحافظة الخبر، تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 91 يرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي.

ويأتي تدشين ميدان العرضة في كورنيش الخبر والذي قدمه رجل الأعمال في المنطقة بدر السويدان هدية للمنطقة الشرقية للجمع بين الإرث الوطني والفنون الشعبية بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني .

وقال "السويدان": مجسم الميدان عبارة عن 13 منطقة نقشت بزخارف تشكل الهوية العمرانية الخاصة بمناطق المملكة وبأسلوب يحاكي هوية المشروع، إضافة إلى مسطح مائي راقص مع أهازيج العرضة .

وأضاف: هناك باركود في كل قطعة منحوتة لكل منطقة يضم معلومات عن المنطقة وتاريخها وجميع المعلومات عنها، وأكد السويدان أن ما نقدمه لهذا الوطن الغالي ومهما نقدم لن نوفيه حقه، فالوطن غالي ومقدراته غالية وقادته غاليين، فيحق لكل المواطنين السعوديين أن يفخروا بهذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية ويقولون بصوت واحد " هي لنا دار".

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