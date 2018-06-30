تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- اتصالاً هاتفياً من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم. وقد أكد الزعيمان خلال الاتصال ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي، والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

باتصال هاتفي.. الملك و"ترامب" يؤكدان ضرورة استقرار أسواق النفط وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-06-30 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- اتصالاً هاتفياً من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وقد أكد الزعيمان خلال الاتصال ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي، والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439 03:53 PM

باتصال هاتفي.. الملك و"ترامب" يؤكدان ضرورة استقرار أسواق النفط بحثا العلاقات المتميزة بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم





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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- اتصالاً هاتفياً من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وقد أكد الزعيمان خلال الاتصال ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي، والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.