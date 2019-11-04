النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. ثعبان يقتحم ملعب الشرائع ويثير ذعراً في مباراة الفيحاء وعكاظ

اقتحم ثعبان أرضية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بمكة المكرمة أثناء مباراة فريق عكاظ "الدرجة الثالثة" مع ضيفه الفيحاء ضمن منافسات 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين متسبباً بذعر بين صفوف اللاعبين.

ففي الدقيقة 58 استشعر بعض اللاعبين وجود ثعبان يسير على العشب، أخبروا على أثرها حكم اللقاء ماجد الشمراني الذي اضطر إلى إيقاف اللقاء قرابة خمس دقائق بعد أن استدعى العاملين في الملعب للقبض عليه.

الجدير ذكره أن فريق الفيحاء تغلب على مضيفه بثلاثية بيضاء ليضمن التأهل لدور 32 من البطولة.

مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع ثعبان فريق عكاظ نادي الفيحاء

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بالفيديو.. ثعبان يقتحم ملعب الشرائع ويثير ذعراً في مباراة الفيحاء وعكاظ
سبق

اقتحم ثعبان أرضية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بمكة المكرمة أثناء مباراة فريق عكاظ "الدرجة الثالثة" مع ضيفه الفيحاء ضمن منافسات 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين متسبباً بذعر بين صفوف اللاعبين.

ففي الدقيقة 58 استشعر بعض اللاعبين وجود ثعبان يسير على العشب، أخبروا على أثرها حكم اللقاء ماجد الشمراني الذي اضطر إلى إيقاف اللقاء قرابة خمس دقائق بعد أن استدعى العاملين في الملعب للقبض عليه.

الجدير ذكره أن فريق الفيحاء تغلب على مضيفه بثلاثية بيضاء ليضمن التأهل لدور 32 من البطولة.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
08:59 PM
اخر تعديل
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
10:28 PM

بالفيديو.. ثعبان يقتحم ملعب الشرائع ويثير ذعراً في مباراة الفيحاء وعكاظ

A A A
محمود الحمد - الرياض
6
17,516

اقتحم ثعبان أرضية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بمكة المكرمة أثناء مباراة فريق عكاظ "الدرجة الثالثة" مع ضيفه الفيحاء ضمن منافسات 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين متسبباً بذعر بين صفوف اللاعبين.

ففي الدقيقة 58 استشعر بعض اللاعبين وجود ثعبان يسير على العشب، أخبروا على أثرها حكم اللقاء ماجد الشمراني الذي اضطر إلى إيقاف اللقاء قرابة خمس دقائق بعد أن استدعى العاملين في الملعب للقبض عليه.

الجدير ذكره أن فريق الفيحاء تغلب على مضيفه بثلاثية بيضاء ليضمن التأهل لدور 32 من البطولة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,659
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,931
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,351
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,561

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة