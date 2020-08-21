النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطقس اليوم: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المدينة وحائل والقصيم والدوادمي

رياح مثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" و"الوسطى" وسواحل منطقة مكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على منطقتَي المدينة المنوّرة وحائل، وأجزاءٍ من منطقتَي القصيم والدوادمي؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير والباحة؛ تمتد حتى مرتفعات الطائف، كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تتحوّل ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطقس اليوم: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المدينة وحائل والقصيم والدوادمي
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على منطقتَي المدينة المنوّرة وحائل، وأجزاءٍ من منطقتَي القصيم والدوادمي؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير والباحة؛ تمتد حتى مرتفعات الطائف، كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تتحوّل ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
08:14 AM

الطقس اليوم: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المدينة وحائل والقصيم والدوادمي

رياح مثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" و"الوسطى" وسواحل منطقة مكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,151

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على منطقتَي المدينة المنوّرة وحائل، وأجزاءٍ من منطقتَي القصيم والدوادمي؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير والباحة؛ تمتد حتى مرتفعات الطائف، كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تتحوّل ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,144
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,969
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,915
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,121

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة