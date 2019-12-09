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وزراء خارجية دول التعاون الخليجي يصلون إلى الرياض

للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجلس الأعلى في دورته الـ40

وصل وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض اليوم؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجلس الأعلى في دورته الـ40.

فقد وصل نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والمسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.

وكان في استقبالهم في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة.

القمة الخليجية 40 القمة الخليجية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزراء خارجية دول التعاون الخليجي يصلون إلى الرياض
سبق

وصل وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض اليوم؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجلس الأعلى في دورته الـ40.

فقد وصل نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والمسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.

وكان في استقبالهم في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
04:45 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
04:54 PM

وزراء خارجية دول التعاون الخليجي يصلون إلى الرياض

للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجلس الأعلى في دورته الـ40

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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663

وصل وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض اليوم؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجلس الأعلى في دورته الـ40.

فقد وصل نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والمسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.

وكان في استقبالهم في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة.

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