وأضافت أن البيانات الإيضاحية على العينة توضح أنها غير مطابقة؛ بسبب أن درجة الخدمة (CF) ملغاة فنياً، وذلك طبقاً للمواصفة القياسية.

وذكرت الهيئة أن نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية SASO 19/2013.

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من منتج زيت محرك الديزل "النمر" "زيت الديزل سي أف 40".

#هيئة_المواصفات تحذر من منتج زيت ديزل متداول في السوق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-10 حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من منتج زيت محرك الديزل "النمر" "زيت الديزل سي أف 40". وذكرت الهيئة أن نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية SASO 19/2013. وأضافت أن البيانات الإيضاحية على العينة توضح أنها غير مطابقة؛ بسبب أن درجة الخدمة (CF) ملغاة فنياً، وذلك طبقاً للمواصفة القياسية.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 01:46 PM

#هيئة_المواصفات تحذر من منتج زيت ديزل متداول في السوق قالت: عقب نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينات من المنتج





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حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من منتج زيت محرك الديزل "النمر" "زيت الديزل سي أف 40".

وذكرت الهيئة أن نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية SASO 19/2013.

وأضافت أن البيانات الإيضاحية على العينة توضح أنها غير مطابقة؛ بسبب أن درجة الخدمة (CF) ملغاة فنياً، وذلك طبقاً للمواصفة القياسية.