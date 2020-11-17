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"إسكان الحجاج بمكة" تعلن استقبال طلبات تصاريح ضيوف الرحمن لعام 1442

أهابت بالراغبين سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة

أعلنت لجنة الكشف عن مساكن الحجاج بالعاصمة المقدسة عن استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج عام 1442هـ حتى نهاية شهر رجب للعام الحالي.
وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان حجاج لمبانيهم سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة من قِبل أمانة العاصمة المقدسة، قبل انتهاء المدة النظامية المحددة حسب اللائحة المعتمدة.

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"إسكان الحجاج بمكة" تعلن استقبال طلبات تصاريح ضيوف الرحمن لعام 1442
سبق

أعلنت لجنة الكشف عن مساكن الحجاج بالعاصمة المقدسة عن استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج عام 1442هـ حتى نهاية شهر رجب للعام الحالي.
وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان حجاج لمبانيهم سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة من قِبل أمانة العاصمة المقدسة، قبل انتهاء المدة النظامية المحددة حسب اللائحة المعتمدة.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
03:44 PM

"إسكان الحجاج بمكة" تعلن استقبال طلبات تصاريح ضيوف الرحمن لعام 1442

أهابت بالراغبين سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,042

أعلنت لجنة الكشف عن مساكن الحجاج بالعاصمة المقدسة عن استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج عام 1442هـ حتى نهاية شهر رجب للعام الحالي.
وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان حجاج لمبانيهم سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة من قِبل أمانة العاصمة المقدسة، قبل انتهاء المدة النظامية المحددة حسب اللائحة المعتمدة.

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