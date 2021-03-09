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"آل سالم" يُنهي معاناة ابن عمه مع الفشل الكلوي.. هذا ما فعله من أجله

خضع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة لتظهر النتيجة بنجاح المطابقة

أنهى شاب من سكان منطقة نجران معاناة ابن عمه مع الغسيل الكلوي حيث تبرع له بكليته بمستشفى الحرس الوطني بالرياض ضارباً بذلك أجمل معاني التضحية.

وتفصيلاً؛ تبرع الشاب عبدالله بن حمد آل سالم لابن عمه حمد علي آل سالم بكليته، لينهي بذلك معاناته مع مرض الفشل الكلوي الذي بدأ معه قبل أربع سنوات وأجبره على عمليات الغسيل منذ ستة أشهر.

وكان "آل سالم" قد خضع للفحوصات الطبية اللازمة لتظهر النتيجة بنجاح المطابقة حينها لم يتردد في إجراء عملية التبرع بكليته لصالح ابن عمه في المستشفى، مبيناً أنها تكللت بالنجاح ولله الحمد دون حدوث أي مضاعفات، وأنه يشعر بسعادة غامرة بعد نجاح العملية كونه أسهم في مساعدة ابن عمه على العودة لممارسة حياته بشكل طبيعي.

ولقيت مبادرة "آل سالم" صدىً إيجابياً وترحيباً واسعاً في الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي. ودعا الجميع إلى الاقتداء بمبادرة "آل سالم" الإنسانية والسير على نهجه ابتغاءً للأجر والمثوبة، كما اعتبروها تجسيداً لمعنى التضحية والإيثار والتآخي بين أفراد المجتمع.

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"آل سالم" يُنهي معاناة ابن عمه مع الفشل الكلوي.. هذا ما فعله من أجله
سبق

أنهى شاب من سكان منطقة نجران معاناة ابن عمه مع الغسيل الكلوي حيث تبرع له بكليته بمستشفى الحرس الوطني بالرياض ضارباً بذلك أجمل معاني التضحية.

وتفصيلاً؛ تبرع الشاب عبدالله بن حمد آل سالم لابن عمه حمد علي آل سالم بكليته، لينهي بذلك معاناته مع مرض الفشل الكلوي الذي بدأ معه قبل أربع سنوات وأجبره على عمليات الغسيل منذ ستة أشهر.

وكان "آل سالم" قد خضع للفحوصات الطبية اللازمة لتظهر النتيجة بنجاح المطابقة حينها لم يتردد في إجراء عملية التبرع بكليته لصالح ابن عمه في المستشفى، مبيناً أنها تكللت بالنجاح ولله الحمد دون حدوث أي مضاعفات، وأنه يشعر بسعادة غامرة بعد نجاح العملية كونه أسهم في مساعدة ابن عمه على العودة لممارسة حياته بشكل طبيعي.

ولقيت مبادرة "آل سالم" صدىً إيجابياً وترحيباً واسعاً في الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي. ودعا الجميع إلى الاقتداء بمبادرة "آل سالم" الإنسانية والسير على نهجه ابتغاءً للأجر والمثوبة، كما اعتبروها تجسيداً لمعنى التضحية والإيثار والتآخي بين أفراد المجتمع.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
10:49 PM

"آل سالم" يُنهي معاناة ابن عمه مع الفشل الكلوي.. هذا ما فعله من أجله

خضع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة لتظهر النتيجة بنجاح المطابقة

A A A
علي حفول - الرياض
0
1,094

أنهى شاب من سكان منطقة نجران معاناة ابن عمه مع الغسيل الكلوي حيث تبرع له بكليته بمستشفى الحرس الوطني بالرياض ضارباً بذلك أجمل معاني التضحية.

وتفصيلاً؛ تبرع الشاب عبدالله بن حمد آل سالم لابن عمه حمد علي آل سالم بكليته، لينهي بذلك معاناته مع مرض الفشل الكلوي الذي بدأ معه قبل أربع سنوات وأجبره على عمليات الغسيل منذ ستة أشهر.

وكان "آل سالم" قد خضع للفحوصات الطبية اللازمة لتظهر النتيجة بنجاح المطابقة حينها لم يتردد في إجراء عملية التبرع بكليته لصالح ابن عمه في المستشفى، مبيناً أنها تكللت بالنجاح ولله الحمد دون حدوث أي مضاعفات، وأنه يشعر بسعادة غامرة بعد نجاح العملية كونه أسهم في مساعدة ابن عمه على العودة لممارسة حياته بشكل طبيعي.

ولقيت مبادرة "آل سالم" صدىً إيجابياً وترحيباً واسعاً في الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي. ودعا الجميع إلى الاقتداء بمبادرة "آل سالم" الإنسانية والسير على نهجه ابتغاءً للأجر والمثوبة، كما اعتبروها تجسيداً لمعنى التضحية والإيثار والتآخي بين أفراد المجتمع.

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