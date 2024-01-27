النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

57985 مستفيداً من خدمات "تطمن" في الحدود الشمالية

منذ بدء العمل بها من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

استفاد من خدمات عيادات "تطمن" في منطقة الحدود الشمالية 57985 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأبانت صحة المنطقة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة؛ قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
57985 مستفيداً من خدمات "تطمن" في الحدود الشمالية
سبق

استفاد من خدمات عيادات "تطمن" في منطقة الحدود الشمالية 57985 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأبانت صحة المنطقة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة؛ قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
10:29 AM

57985 مستفيداً من خدمات "تطمن" في الحدود الشمالية

منذ بدء العمل بها من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
278

استفاد من خدمات عيادات "تطمن" في منطقة الحدود الشمالية 57985 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأبانت صحة المنطقة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة؛ قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة