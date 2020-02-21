عداد كورونا.. الإصابات تصل إلى 424.3 مليونًا

جونز هوبكنز: بلغ عدد الوفيات خمسة ملايين و886 ألفًا

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا حول العالم اليوم الاثنين، ارتفاع الإصابات إلى ما يقرب من 424.3 مليون إصابة، وتجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.35 مليار جرعة.

وأظهرت البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، وصول إجمالي الإصابات إلى 424 مليونًا و272 ألف حالة.

كما بلغ عدد الوفيات خمسة ملايين و886 ألف وفاة؛ فيما بلغت عدد جرعات اللقاحات 10 مليارات و350 مليون جرعة.