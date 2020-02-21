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عداد كورونا.. الإصابات تصل إلى 424.3 مليونًا

جونز هوبكنز: بلغ عدد الوفيات خمسة ملايين و886 ألفًا

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا حول العالم اليوم الاثنين، ارتفاع الإصابات إلى ما يقرب من 424.3 مليون إصابة، وتجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.35 مليار جرعة.

وأظهرت البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، وصول إجمالي الإصابات إلى 424 مليونًا و272 ألف حالة.

كما بلغ عدد الوفيات خمسة ملايين و886 ألف وفاة؛ فيما بلغت عدد جرعات اللقاحات 10 مليارات و350 مليون جرعة.

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عداد كورونا.. الإصابات تصل إلى 424.3 مليونًا
سبق

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا حول العالم اليوم الاثنين، ارتفاع الإصابات إلى ما يقرب من 424.3 مليون إصابة، وتجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.35 مليار جرعة.

وأظهرت البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، وصول إجمالي الإصابات إلى 424 مليونًا و272 ألف حالة.

كما بلغ عدد الوفيات خمسة ملايين و886 ألف وفاة؛ فيما بلغت عدد جرعات اللقاحات 10 مليارات و350 مليون جرعة.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
10:01 AM

عداد كورونا.. الإصابات تصل إلى 424.3 مليونًا

جونز هوبكنز: بلغ عدد الوفيات خمسة ملايين و886 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا حول العالم اليوم الاثنين، ارتفاع الإصابات إلى ما يقرب من 424.3 مليون إصابة، وتجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.35 مليار جرعة.

وأظهرت البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، وصول إجمالي الإصابات إلى 424 مليونًا و272 ألف حالة.

كما بلغ عدد الوفيات خمسة ملايين و886 ألف وفاة؛ فيما بلغت عدد جرعات اللقاحات 10 مليارات و350 مليون جرعة.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,194
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,593
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,238
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,185

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