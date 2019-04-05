الزميل "التومي" يرزق بـ"نايف"

رزق محرر صحيفة "سبق" بمحافظة رفحاء الزميل عويد التومي، بمولود أسماه "نايف"، لينضم إلى أشقائه الثلاثة: عبدالعزيز، وعبدالرحمن، وعبدالله.
وتبارك "سبق" للزميل "التومي" بالمولود الجديد وتدعو له بصلاح الذرية.
رزق محرر صحيفة "سبق" بمحافظة رفحاء الزميل عويد التومي، بمولود أسماه "نايف"، لينضم إلى أشقائه الثلاثة: عبدالعزيز، وعبدالرحمن، وعبدالله.
وتبارك "سبق" للزميل "التومي" بالمولود الجديد وتدعو له بصلاح الذرية.
رزق محرر صحيفة "سبق" بمحافظة رفحاء الزميل عويد التومي، بمولود أسماه "نايف"، لينضم إلى أشقائه الثلاثة: عبدالعزيز، وعبدالرحمن، وعبدالله.
وتبارك "سبق" للزميل "التومي" بالمولود الجديد وتدعو له بصلاح الذرية.
رزق محرر صحيفة "سبق" بمحافظة رفحاء الزميل عويد التومي، بمولود أسماه "نايف"، لينضم إلى أشقائه الثلاثة: عبدالعزيز، وعبدالرحمن، وعبدالله.
وتبارك "سبق" للزميل "التومي" بالمولود الجديد وتدعو له بصلاح الذرية.