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بعد تعاون مع "مكافحة المخدرات السعودية".. اليونان تضبط طنًا من الحشيش

أثمر تعاون سعودي عن تمكن السلطات اليونانية من إحباط أكثر من طن من الحشيش.

ووفقًا لوكالات، قالت الشرطة اليونانية يوم الخميس إن السلطات لديها عثرت على أكثر من طن من الحشيش المعالج، مموهة بين شحنة من عجينة التمر المتجهة إلى البحر من لبنان إلى ليبيا.

وقال بيان للشرطة إن المخدرات عثر عليها في 16 يناير في حاوية سفينة على متن سفينة شحن توقفت في ميناء بيرايوس الرئيسي باليونان.

وأشار البيان إلى التعاون مع السلطات الأمريكية والسعودية.

يشار إلى أن مكافحة المخدرات السعودية حققت نجاحات عديدة في إحباط تهريب المخدرات.

السلطات اليونانية مكافحة المخدرات السعودية الحشيش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تعاون مع "مكافحة المخدرات السعودية".. اليونان تضبط طنًا من الحشيش
سبق

أثمر تعاون سعودي عن تمكن السلطات اليونانية من إحباط أكثر من طن من الحشيش.

ووفقًا لوكالات، قالت الشرطة اليونانية يوم الخميس إن السلطات لديها عثرت على أكثر من طن من الحشيش المعالج، مموهة بين شحنة من عجينة التمر المتجهة إلى البحر من لبنان إلى ليبيا.

وقال بيان للشرطة إن المخدرات عثر عليها في 16 يناير في حاوية سفينة على متن سفينة شحن توقفت في ميناء بيرايوس الرئيسي باليونان.

وأشار البيان إلى التعاون مع السلطات الأمريكية والسعودية.

يشار إلى أن مكافحة المخدرات السعودية حققت نجاحات عديدة في إحباط تهريب المخدرات.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
05:29 PM
اخر تعديل
03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
08:30 PM

بعد تعاون مع "مكافحة المخدرات السعودية".. اليونان تضبط طنًا من الحشيش

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
5,157

أثمر تعاون سعودي عن تمكن السلطات اليونانية من إحباط أكثر من طن من الحشيش.

ووفقًا لوكالات، قالت الشرطة اليونانية يوم الخميس إن السلطات لديها عثرت على أكثر من طن من الحشيش المعالج، مموهة بين شحنة من عجينة التمر المتجهة إلى البحر من لبنان إلى ليبيا.

وقال بيان للشرطة إن المخدرات عثر عليها في 16 يناير في حاوية سفينة على متن سفينة شحن توقفت في ميناء بيرايوس الرئيسي باليونان.

وأشار البيان إلى التعاون مع السلطات الأمريكية والسعودية.

يشار إلى أن مكافحة المخدرات السعودية حققت نجاحات عديدة في إحباط تهريب المخدرات.

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