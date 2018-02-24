محمد بن راشد يعلن عن وظيفة بمكافأة قدرها مليون درهم.. هذه شروطها

حاكم دبي يبحث عن صناع الأمل في عالمنا العربي للعام الثاني على التوالي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحثه عن صناع الأمل في عالمنا العربي للعام الثاني على التوالي.

ودوّن "ابن راشد" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" : "مطلوب للعمل معنا في 2018"، فيما ضمت الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة في المرشحين، والذين سيمنحون مزايا ومكافآت بقيمة مليون درهم.

تتضمن شروط هذه الوظيفة التالي: "جنسيته عربية، وغير محدد العمر، ويكون له تاريخ في العمل الخدمي والإنساني كما أن لديه نظرة إيجابية للحياة ويتقن لغة العطاء قراءة وكتابة".

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية تأتي خطوة حاكم دبي في البحث عن صناع الأمل ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.