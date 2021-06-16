"الصحة": تسجيل 1239 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 932 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، تسجيل 1239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 469414 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 932 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 451187 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7621 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10606 والحالات الحرجة 1549 حالة.
"الصحة": تسجيل 1239 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 932 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-06-16
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، تسجيل 1239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 469414 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 932 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 451187 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7621 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10606 والحالات الحرجة 1549 حالة.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
03:41 PM
"الصحة": تسجيل 1239 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 932 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، تسجيل 1239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 469414 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 932 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 451187 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7621 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10606 والحالات الحرجة 1549 حالة.