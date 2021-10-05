بسبب عطل "فيسبوك".. انضمام ملايين المستخدمين الجدد لـ "سيجنال" و"تيليجرام"

"تيليجرام" يتقدم 55 مركزاً ليحتل المرتبة الأولى لتحميلات جوّالات "آيفون" في أمريكا

شهد تطبيقا المراسلة "سيجنال" و"تيليجرام" زيادة حادة في عمليات التحميل وتسجيل المستخدمين الجدد خلال الفترة التي تعطلت فيها أعمال "فيسبوك" وتطبيقاته التابعة.

ووفقاً لما ذكره موقع "بلومبرج" انضم ملايين المستخدمين الجدد إلى تطبيق "سيجنال" الإثنين.

فيما أشار موقع "سينسور تاور" Sensor Tower، إلى أن تطبيق "تيليجرام" تقدم 55 مركزاً ليحتل المرتبة الأولى لتحميلات جوّالات "آيفون" في الولايات المتحدة.

وتعطلت خدمات "فيسبوك" وتطبيقاته التابعة "واتساب" و"إنستجرام" لمدة ست ساعات أمس، وأرجعت الشركة ذلك إلى تغيير في إعدادات الخوادم أثر في الأدوات والأنظمة الداخلية للشركة؛ ما أدى إلى تعقيد محاولات حل المشكلة.

وأنعش هذا العطل تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، إذ كتب "جاك دورسي" المدير التنفيذي لـ"تويتر" - الذي ظل يعمل خلال عطل "فيسبوك" - أن تطبيق "سيجنال" هو اختيار مناسب كبديل لـ "واتساب".