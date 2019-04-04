دوريات المجاهدين تضبط أشخاصًا بحوزتهم أسلحة صيد بمحمية "الخنفة"

عُثر معهم على مجسمات لجذب الطيور المهاجرة واقتناصها

ألقت دوريات المجاهدين بمحمية الخنفة، شمال محافظة تيماء بمنطقة تبوك؛ القبض على أشخاص يحملون أسلحة صيد داخل المحمية.

واعترضت دوريات المجاهدين بالمنطقة مركبةً من طراز "هايلوكس غمارتين"، تقلُّ عددًا من الأشخاص بداخل محمية الخنفة شمال تيماء، وعند إخضاعهم ومركبتهم للتفتيش عُثر بداخلها على عدد من أسلحة الصيد والذخيرة الخاصة بها، ومجسمات لجذب الطيور المهاجرة واقتناصها.

وعلى الفور حُرزت المضبوطات التي بحوزتهم، وسُلّموا للجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات من ممارسة الصيد بداخل محميةٍ مُنع فيها الصيد، ووجود أسلحة صيد بحوزتهم.