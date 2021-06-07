"هواوي" تكشف عن مجموعة جديدة من منتجات "الأجهزة الفائقة" في السعودية

خلال فعالية إعلامية جرى تنظيمها بالرياض وحضرها نخبة من الشخصيات الإعلامية

كشفت شركة "هواوي تك إنفستمنت" العربية السعودية المحدودة عن مجموعة جديدة من منتجات الأجهزة الفائقة، بما في ذلك ساعتا HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro الجديد مقاس 12.6 بوصة، وسماعات HUAWEI FreeBuds 4، وشاشتا HUAWEI MateView وHUAWEI MateView GT، خلال فعالية إعلامية، جرى تنظيمها في الرياض، وحضرها نخبة من الشخصيات الإعلامية البارزة والمؤثرين المختصين بالتقنية، ممن أُتيح لهم فرصة حصرية لمعاينة التجارب منقطعة النظير التي توفرها المجموعة الجديدة من الأجهزة الفائقة.

وعلى الرغم من وجود عدد أكبر من الأجهزة الذكية في حياتنا، أكثر من أي وقت مضى، إلا أن التجربة التي تقدمها غالبًا ما تكون غير ذكية. وتميل الأنظمة المنعزلة إلى تعقيد الاتصال البيني والعمليات؛ ما أدى في النهاية إلى تجربة مستخدم مجزأة.

وتم تصميم تجربة الأجهزة الفائقة لمعالجة هذه المشكلة؛ إذ توفر لغة مشتركة، تتيح لأنواع مختلفة من الأجهزة إمكانية الاتصال والتعاون؛ ما يتيح للمستخدمين تجربة ملائمة أكثر، وسلسة وآمنة.

كما تستخدم التكنولوجيا الموزعة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع أنواع الأجهزة المختلفة عبر نظام واحد، يتيح النشر المرن حسب الحاجة. كما أنه يجمع بين الأجهزة المستقلة سابقًا في جهاز خارق متماسك وشامل، يدمج جميع الأجهزة والموارد للاستفادة بحرية من إمكانات الأجهزة المكونة له بناء على احتياجات المستخدمين في الوقت الفعلي.

وبتلك المناسبة قال نائب رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية السيد بيل يو: "يمثل اليوم أهم فعالية إطلاق لنا خلال هذا العام؛ إذ نستعد لإطلاق مجموعة جديدة من منتجات الأجهزة الفائقة في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "من خلال هذه المجموعة الجديدة من منتجات الأجهزة الفائقة تسعى هواوي لمنح المستهلكين في المملكة العربية السعودية إمكانية الوصول إلى تجربة سلسة وذكية عبر أجهزة متعددة في جميع أنواع السيناريوهات المختلفة. ويمثل الكشف عن هذه المجموعة من المنتجات مجرد خطوة جديدة ضمن إطار جهودنا الرامية لتقديم أفضل تجربة مستخدم موجهة نحو المستقبل بالاعتماد على نهج تطلعي فريد".

شاشة HUAWEI Vision S

تأتي شاشة HUAWEI Vision S مزودة بخاصية MeeTime التي تتيح إجراء مكالمات الصوت والفيديو بدقة عالية تصل إلى 1080 بكسل؛ ما يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو واستقبالها على شاشة عرض كبيرة بجودة عالية. وإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين نقل مكالمة الفيديو من هواتفهم إلى الشاشة الكبيرة بسهولة؛ ما يمنحهم الحرية والفرصة للاستمتاع بتجربة سمعية وبصرية غامرة في أي وقت.

وتكتمل تجربة مكالمات الفيديو مع الكاميرا المغناطيسية بدقة 13 ميجابكسل، التي تدعم إجراء مكالمات الفيديو والتصوير بدقة 1920 × 1080 بكسل؛ ما يجعلها حلاً مريحًا عند التركيب والضبط.

ويمكن لشاشة HUAWEI Vision S الاتصال بالهواتف لتقديم أفضل تجربة ممكنة، ومشاهدة غامرة، إلى جانب وظائف الهواتف الذكية.

ويمكن لهواتف هواوي عرض محتوى الصوت والفيديو بسرعة على الشاشة الكبيرة لمشاركتها بنقرة واحدة باستخدام خاصية نقل شاشة الهاتف إلى الشاشة الكبيرةOneHop Projection من هواوي.

ويمكن نقل محتوى الهواتف إلى شاشة HUAWEI Vision S باستخدام وظائف الهاتف الذكي المرنة، مثل الشاشة التي تعمل باللمس لإعادة تقديم تجربة الهاتف الذكي على شاشة التلفزيون.

وتوفر شاشة HUAWEI Vision S تجربة ألعاب موزعة مع رسومات أكثر وضوحًا، وبزمن كمون منخفض للغاية. ومع استخدام نظام هواوي شير HUAWEI Share يمكن لشاشة HUAWEI Vision S والهواتف الذكية مشاركة مقاطع الفيديو والصور والتطبيقات بسهولة خارقة؛ ما يوفر للمستخدمين مستويات غير محدودة من الراحة والملاءمة.

وتأتي الشاشة مع معدل تحديث 120 هرتز لتقدم مستويات جديدة من المشاهدة الغامرة، وهي مزودة بتكنولوجيا الضوء الأزرق الخافت والعرض الخالي من الوميض الحاصلة على شهادة الاعتماد TÜV Rheinland لتجربة مشاهدة في الوقت الفعلي مع حماية دائمة للعينين.

وبفضل تقنية اكتشاف الحركة والتعويض الذكية من هواوي تتمتع شاشة HUAWEI Vision S بالقدرة على إدراج مقطع فيديو بسرعة 24/ 30 إطارًا في الثانية في 120 إطارًا على أساس ذكي، بغض النظر عما يتم تشغيله بداية من مشاهد القتال في الأفلام، وصولاً إلى الحركة السريعة في الألعاب والتسديدات على المرمى؛ فيتم استعراض كل شيء بسلاسة واستقرار مثالي.

وتم تجهيز شاشة HUAWEI Vision S بأربعة مكبرات صوت بقوة 10 واط لكل منها، اثنان منها بتردد كامل، ومكبران آخران بتردد عال؛ ما يمنح الصوت طابعًا أكثر روعة مع زيادة في أصوات الجهير.

وتتوافر شاشة HUAWEI Vision S للطلب المسبق بداية من 3 يونيو عبر متجر HUAWEI الإلكتروني، ومتاجر eXtra وقائمة محددة من المتاجر الأخرى. وتتوافر الشاشة بحجمين مختلفين، أحدهما 55 بوصة بسعر 3499 ريالاً سعوديًّا، والآخر 65 بوصة بسعر 4499 ريالاً سعوديًّا، مع هدية قيمة بقيمة 2042 ريالاً سعوديًّا، تشمل جهاز HUAWEI MatePad، واشتراك بخدمة HUAWEI Video لمدة 3 أشهر، واشتراك بخدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب Starzplay لمدة 3 أشهر، مع ضمان خاص لمدة 3 سنوات، وهدية ترفيهية خاصة.

ساعة HUAWEI WATCH 3|3 Pro

وتعمل HUAWEI WATCH 3|3 Pro على نظام التشغيل HarmonyOS، وهي مزودة بجسم فولاذي مصقول، ومزينة بشاشة زجاجية منحنية بتقنية ثلاثية الأبعاد، وشاشة كبيرة لتتويج تصميم أنيق يليق بسلسلة الساعات الذكية. وتعتبر HUAWEI WATCH 3|3 Pro أول سلسلة ساعات ذكية من هواوي تأتي مع تاج دوار ثلاثي الأبعاد؛ ما يوفر ردود فعل لمسية متميزة استجابة لمدخلات المستخدم. وتدعم HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro بتقنيات اتصال مستقلة، ويمكنها استقبال المكالمات الهاتفية وإجراؤها. وبمجرد تنشيط خدمة eSIM على هواتفهم الذكية يستطيع المستخدمون مشاركة رقم الهاتف والبيانات والملفات الصوتية بين هواتفهم الذكية والساعة الذكية دون أي قلق بشأن نفاد البطارية التي تتمتع بعمر طويل جدًّا، يصل حتى 5 أيام في الوضع الذكي، و21 يومًا في وضعية عمر البطارية الطويل للغاية.

جهاز HUAWEI MatePad Pro قياس 12.6 بوصة

ويأتي HUAWEI MatePad Pro مجهزًا بالمعالج القوي Kirin 9000E؛ ما يوفر أداء مذهلاً. وتم تزويده بشاشة قياس 12.6 بوصة بتقنية OLED FullView؛ إذ تبلغ نسبة قياس الشاشة إلى الجسم 90 %، فيما تبلغ حدة التباين مليونًا إلى واحد؛ ما يوفر صورة شديدة الوضوح وبألوان دقيقة. وتتكامل الشاشة المذهلة على أجهزة HUAWEI MatePad Pro مع نظام صوتي بثمانية مكبرات يضم مكبرات ومضخمات صوت عالية التردد لتزويد المستهلكين بتجارب غامرة للوسائط المتعددة.

ويدعم الجهاز HUAWEI MatePad Pro التعاون متعدد الشاشات مع أجهزة الكمبيوتر.

سماعات HUAWEI FreeBuds 4

وكشفت هواوي اليوم أيضًا عن أحدث سماعات استيريو لاسلكية حقيقية بتقنية البلوتوث، وهي HUAWEI FreeBuds 4. . وهذه الإضافة الجديدة إلى سلسلة هواوي الرقمية من سماعات الأذن استيريو لاسلكية حقيقية ترث أول تقنية إلغاء الضجيج النشط في العالم من الجيل السابق. وبفضل تقنية إلغاء الضجيج النشط ANC 2.0 بتصميم Open-Fit، والراحة في الارتداء، إضافة إلى خفة الوزن، وجودة الصوت عالية الدقة، والاتصال الصوتي الذكي، لا توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4 جودة الصوت فحسب، بل تنقل أيضًا تجربة الاستماع إلى مستوى جديد تمامًا.

الشاشة الذكية HUAWEI MateView

وتعتبر HUAWEI MateView شاشة كبيرة مستقلة من الفئة الاحترافية بدقة K+ Ultra-HD4، وقياس 28.2 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2 ، وتدعم دقة أصلية 3840×2560؛ ما يجعل نسبة قياس الشاشة إلى جسمها 94 %. وتزود الشاشة مستخدميها بتجربة مشاهدة غامرة؛ إذ تعيد إنتاج أدق التفاصيل بأمانة على الشاشة. وتم طرح الشاشة بعد تجهيزها بأول حامل متكامل من نوعه يمكن تعديل ارتفاعه. ولا يقف تميز شاشة HUAWEI MateView عند دعم توصيلات الكابل؛ إذ تتيح للمستخدمين إمكانية توصيل هواتفهم الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحي والمحمول لاسلكيًّا مع الشاشة. ويمتلك المستخدمون إمكانية الوصول إلى مجموعة منافذ متنوعة لمختلف حالات الاستخدام المكتبية، بما في ذلك منفذان من النوع USB-C، ومنفذان من النوع USB-A، ومنفذ من النوع HDMI، ومنفذ آخر لشاشة صغيرة مع منفذ لمقبس الصوت قياس 3.5 ملم.

وتمتاز الشاشة HUAWEI MateView بطرح شريطها HUAWEI Smart Bar المخفي بذكاء، ويوفر واجهة لمس سهلة الاستخدام لضبط مختلف إعدادات العرض مثل مصدر الإدخال ومستوى الصوت.

شاشة HUAWEI MateView GT

كما كانت لهواوي مفاجأة للاعبين مع الكشف عن شاشة HUAWEI MateView GT التي تعرض أحدث التقنيات والموثوقية الكبيرة والجودة الفائقة. وتم تقديم شاشة HUAWEI MateView GT كفئة منتجات جديدة تمامًا، وتتميز بشاشة منحنية فائقة الاتساع، تدعم معدل تحديث بنسبة 165 هرتز، مع ميزة SoundBar المتكاملة والمبتكرة. ومع شاشة HUAWEI MateView GT تكرس هواوي نفسها لتزويد المستهلكين بمزيد من القوة والحيوية.

إنها شاشة فعالة، ترتقي بتجربة الألعاب والترفيه إلى مستوى جديد.



