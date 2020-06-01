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حادث يشل شاباً نصفياً في تيماء.. ووالدة يروي مأساته ويناشد علاجه

كُسرت له فقرتان ظهريتان وأُقعد في البيت ورعايته لا يقوى عليها والداه

ناشد مواطن في محافظة تيماء، نقل ابنه البالغ من العمر عشرين عاماً لعلاجه وتأهيله في مدينة الأمير سلطان الإنسانية بالرياض؛ إثر تعرُّضه لحادث سير قبل عام؛ حيث أدى الحادث إلى إصابته بشلل نصفي وهو مقعد في البيت منذ ذلك التاريخ دون أي تحسن، إذ لا يستطيع مساعدة نفسه في أبسط الظروف؛ فضلاً عن أصعبها.

ويقول والد المصاب لـ"سبق": "ابني الأكبر (تركي بن سليمان الصعب)؛ لم يتسبّب له الحادث في المرض فحسب؛ بل شل مناحي حياته كافة وأصبح عاجزاً تماماً، ويقع عبء خدمته بالكامل عليّ وعلى والدته، وليس لنا القدرة على تقديم أيّ علاج سوى العناية الأولية به، وهو أمر مع الوقت سينعدم نتيجة تقدمنا في السن".

وتابع: "نناشد علاجه، إذ إن العلاج لا يتوافر في المحافظة التي نسكنها، ونأمل أنا ووالدته في أن يصدر أمرٌ بنقله للعلاج في مدينة الأمير سلطان الإنسانية لتقديم الرعاية الكاملة واللازمة له، حسب حالته؛ حيث إن حالة ابني، وبحسب رأي الأطباء، كلما جاءت إجراءات علاجه مبكرة وعاجلة كانت فيها الفائدة أكبر، بإذن الله، وكلما تأخرت تسبّبت في تردي حالته".

وبحسب التقرير الطبي، فإن الحادث تسبّب للشاب في كسر بالفقرتين الثانية والثالثة الظهرية مع قطع كامل بالحبل الشوكي أدّى إلى شلل كامل بالطرفين السفليين.

محافظة تيماء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث يشل شاباً نصفياً في تيماء.. ووالدة يروي مأساته ويناشد علاجه
سبق

ناشد مواطن في محافظة تيماء، نقل ابنه البالغ من العمر عشرين عاماً لعلاجه وتأهيله في مدينة الأمير سلطان الإنسانية بالرياض؛ إثر تعرُّضه لحادث سير قبل عام؛ حيث أدى الحادث إلى إصابته بشلل نصفي وهو مقعد في البيت منذ ذلك التاريخ دون أي تحسن، إذ لا يستطيع مساعدة نفسه في أبسط الظروف؛ فضلاً عن أصعبها.

ويقول والد المصاب لـ"سبق": "ابني الأكبر (تركي بن سليمان الصعب)؛ لم يتسبّب له الحادث في المرض فحسب؛ بل شل مناحي حياته كافة وأصبح عاجزاً تماماً، ويقع عبء خدمته بالكامل عليّ وعلى والدته، وليس لنا القدرة على تقديم أيّ علاج سوى العناية الأولية به، وهو أمر مع الوقت سينعدم نتيجة تقدمنا في السن".

وتابع: "نناشد علاجه، إذ إن العلاج لا يتوافر في المحافظة التي نسكنها، ونأمل أنا ووالدته في أن يصدر أمرٌ بنقله للعلاج في مدينة الأمير سلطان الإنسانية لتقديم الرعاية الكاملة واللازمة له، حسب حالته؛ حيث إن حالة ابني، وبحسب رأي الأطباء، كلما جاءت إجراءات علاجه مبكرة وعاجلة كانت فيها الفائدة أكبر، بإذن الله، وكلما تأخرت تسبّبت في تردي حالته".

وبحسب التقرير الطبي، فإن الحادث تسبّب للشاب في كسر بالفقرتين الثانية والثالثة الظهرية مع قطع كامل بالحبل الشوكي أدّى إلى شلل كامل بالطرفين السفليين.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
12:13 PM

حادث يشل شاباً نصفياً في تيماء.. ووالدة يروي مأساته ويناشد علاجه

كُسرت له فقرتان ظهريتان وأُقعد في البيت ورعايته لا يقوى عليها والداه

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بدر الجبل - تيماء
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ناشد مواطن في محافظة تيماء، نقل ابنه البالغ من العمر عشرين عاماً لعلاجه وتأهيله في مدينة الأمير سلطان الإنسانية بالرياض؛ إثر تعرُّضه لحادث سير قبل عام؛ حيث أدى الحادث إلى إصابته بشلل نصفي وهو مقعد في البيت منذ ذلك التاريخ دون أي تحسن، إذ لا يستطيع مساعدة نفسه في أبسط الظروف؛ فضلاً عن أصعبها.

ويقول والد المصاب لـ"سبق": "ابني الأكبر (تركي بن سليمان الصعب)؛ لم يتسبّب له الحادث في المرض فحسب؛ بل شل مناحي حياته كافة وأصبح عاجزاً تماماً، ويقع عبء خدمته بالكامل عليّ وعلى والدته، وليس لنا القدرة على تقديم أيّ علاج سوى العناية الأولية به، وهو أمر مع الوقت سينعدم نتيجة تقدمنا في السن".

وتابع: "نناشد علاجه، إذ إن العلاج لا يتوافر في المحافظة التي نسكنها، ونأمل أنا ووالدته في أن يصدر أمرٌ بنقله للعلاج في مدينة الأمير سلطان الإنسانية لتقديم الرعاية الكاملة واللازمة له، حسب حالته؛ حيث إن حالة ابني، وبحسب رأي الأطباء، كلما جاءت إجراءات علاجه مبكرة وعاجلة كانت فيها الفائدة أكبر، بإذن الله، وكلما تأخرت تسبّبت في تردي حالته".

وبحسب التقرير الطبي، فإن الحادث تسبّب للشاب في كسر بالفقرتين الثانية والثالثة الظهرية مع قطع كامل بالحبل الشوكي أدّى إلى شلل كامل بالطرفين السفليين.

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